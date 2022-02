W Niemczech bronią „przyjaciela Putina”. „Schroeder ma prawo do życia prywatnego”

W obliczu krytyki wobec byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schroedera za lobbing na rzecz Rosji, lider frakcji jego partii SPD Rolf Muetzenich podkreślił, że polityk „ma prawo do życia prywatnego”. Jego zdaniem oprócz działalności gospodarczej Schroeder jest również mocno zaangażowany w „inicjatywy humanitarne i wspiera artystów”.

Zapytany o zaangażowanie Schroedera w rosyjski przemysł energetyczny, Muetzenich powiedział w weekend gazetom grupy medialnej Funke: „Mam ten sam pogląd, co jeden z moich poprzedników, Peter Struck: »ja bym tego nie zrobił«”.





Kontrowersje wokół Schroedera

źródło: pap

Dodał jednak, że niezależnie od tego Schroeder wykonał świetną robotę jako kanclerz. „Przeprowadził nasz kraj przez egzystencjalny kryzys w polityce społecznej i gospodarczej. Cenię go za to i za jego »nie« dla wojny w Iraku” – powiedział lider parlamentarnej frakcji socjaldemokratów.Zapytany,, Muetzenich powiedział: „ma prawo do życia prywatnego. Oprócz działalności gospodarczej jest również mocno zaangażowany w inicjatywy humanitarne i wspiera artystów”.Schroeder, uważany za wieloletniego przyjaciela prezydenta Rosji Władimira Putina, jest szefem rady dyrektorów rosyjskiego państwowego koncernu energetycznego Rosnieft.. Rosyjski gigant gazowy Gazprom poinformował też niedawno o nominacji Schroedera do rady dyrektorów tego koncernu – przypomina portal tygodnika „Spiegel”.Były kanclerz wywołał ostatnio poruszenie i krytykę swoimi wypowiedziami na temat kryzysu na Ukrainie, na przykład skrytykował żądania Ukrainy dotyczące dostaw broni jako „pobrzękiwanie szabelką”.