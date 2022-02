Niewybuch w szkole na Białołęce. Ewakuowano budynek

W szkole podstawowej na Białołęce odnaleziono niewybuch. Uczniowie opuścili budynek. Na miejscu są już saperzy – poinformowała oficer prasowa Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI kom. Paulina Onyszko.

Niewybuch prawdopodobnie z okresu II wojny światowej o wielkości ok. 50 cm znaleziono podczas robót ziemnych na boisku w SP 257 przy ul. Podróżniczej.



– Ewakuowano ok. 450 uczniów. Młodsze dzieci zostały odebrane przez rodziców, starsze poszły do domów – powiedziała Onyszko.



Teren szkoły zabezpiecza policja i straż miejska.



