Poszukiwania Aleksandry i Oliwii. Policjanci znaleźli ciało pod Częstochową

Trwają poszukiwania zaginionych ponad tydzień temu kobiet – 45-letniej Aleksandry i jej 15-letniej córki Oliwii z Częstochowy. Według śledczych obie zostały zamordowane. W poniedziałek policjanci – jak potwierdził portal tvp.info – odnaleźli w lesie w okolicach miejscowości Romanów pod Częstochową ciało prawdopodobnie jednej z zaginionych. Na miejscu wytypowanym przez funkcjonariuszy osunęła się ziemia i ukazały się zwłoki. Obok ciała były też szczątki psa.

Jak mówi nam osoba znająca kulisy sprawy, ciało kobiety znaleziono w wytypowanym wcześniej przez policjantów miejscu; pracują tam teraz technicy, którzy odkopują zwłoki. Trwają poszukiwania drugiego ciała.



Informacje potwierdziła na Twitterze śląska policja. „Dzisiaj w Romanowie podczas poszukiwań zaginionych, policjanci odnaleźli ciało najprawdopodobniej jednej z kobiet. Zwłoki były zakopane w lesie. W tej chwili trwają oględziny. Tylko w dzisiejszych poszukiwaniach brało udział ponad 120 policjantów” – wskazano.



Poszukiwania 45-letniej Aleksandry i jej 15-letniej córki Oliwii trwają od ponad tygodnia. W czwartek 10 lutego kobiety, wraz z psem rasy shih tzu, w nieznanych okolicznościach opuściły mieszkanie w Częstochowie przy ul. Bienia i nie nawiązały kontaktu z bliskimi.



W minioną środę zarzut podwójnego zabójstwa usłyszał 52-letni znajomy Aleksandry, który został aresztowany. Nie znaleziono jednak ciał zamordowanych, a podejrzany nie przyznał się do winy i nie złożył wyjaśnień.

Dzisiaj w #Romanow podczas poszukiwań zaginionych, policjanci odnaleźli ciało najprawdopodobniej jednej z kobiet. Zwłoki były zakopane w lesie. W tej chwili trwają oględziny. Tylko w dzisiejszych poszukiwaniach brało udział ponad 120 policjantów @PolskaPolicja #zabojstwo pic.twitter.com/EJm3UvmV1I — Policja Śląska ���� (@PolicjaSlaska) February 21, 2022

źródło: portal tvp.info

W poprzednich dniach akcja, w którą zaangażowało się wielu wolontariuszy, koncentrowała się w okolicy ogródków działkowych w Częstochowie, gdzie Aleksandra miała swoją altanę, a w pobliżu stoi altana należąca do jej znajomego Krzysztofa R. Ciał jednak tam nie znaleziono.Śledztwo dotyczące zabójstwa Aleksandry i Oliwii Wieczorek przejęła Prokuratura Okręgowa w Częstochowie. Śledczy na razie nie ujawniają szczegółów prowadzonych czynności – nie wiadomo, jakie dowody przemawiają za winą R., czy i jakie zabezpieczono ślady zbrodni oraz jaki mógł być jej motyw.Policja nadal apeluje też do osób, które nie tylko w dniu zaginięcia, ale również kilka czy nawet kilkanaście dni wcześniej, miały kontakt z zaginionymi lub z aresztowanym obecnie 52-latkiem i zwróciły uwagę na jakiś charakterystyczny szczegół lub np. spotkały te osoby w nietypowych okolicznościach. Tacy świadkowie powinni zgłosić się do najbliższej jednostki policji lub zadzwonić pod numery 997 albo 112.