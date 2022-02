Rosja próbuje otoczyć Ukrainę. Sztab ujawnia liczbę żołnierzy

Rosja skoncentrowała obecnie łącznie 147 tys. żołnierzy w pobliżu Ukrainy – powiedział w minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow. Kijów nie widzi wycofywania rosyjskich sił ani zmniejszania ich liczebności. Reznikow zapewnił, że ukraińskie wojsko jest gotowe do różnych scenariuszy rozwoju wydarzeń.

– Nie umniejszamy ryzyka, jego poziom jest naprawdę wysoki. Ale prowadzimy prognozy wszystkich scenariuszy – powiedział Reznikow



Zaznaczył, że jednym z rozpatrywanych scenariuszy jest to, że Rosja spróbuje „w sensie dosłownym otoczyć Ukrainę swoimi wojskami”. Kolejny scenariusz to zaostrzenie sytuacji w Donbasie wraz z wykorzystywaniem innych narzędzi nacisku, takich jak np. cyberataki.



Celem tych działań – według Reznikowa – jest zdestabilizowanie Ukrainy od środka, by „zmusić ją do kapitulacji, by zmieniła polityczny kurs i zrezygnowała z euroatlantyckiej ścieżki i w końcu utraciła niepodległość”.



Minister poinformował, że Rosja skoncentrowała w pobliżu Ukrainy już 127 tys. żołnierzy wchodzących do sił lądowych, a wraz z komponentem lotniczym i morskim liczba ta sięga 147 tys.



– Nie widzimy wycofania wojsk ani zmniejszenia sił rosyjskich przy ukraińskiej granicy – oświadczył Reznikow. Dodał, że Ukraina prognozowała, iż rosyjskie wojska nie opuszczą Białorusi po zakończeniu manewrów.

– Niespodzianką nie były też „nagłe” ćwiczenia w Naddniestrzu – stwierdził.



– Rosyjskie wojska aktywnie manewrują wzdłuż ukraińskich granic, na Krymie, na Morzu Azowskim i Morzu Czarnym przemieszczają się okręty, a od 17 lutego trwa zaostrzenie w Donbasie – wymieniał.



– Przeciwnik w ostatnich dniach uszkodził w ramach ostrzałów cztery placówki oświatowe i pięć obiektów infrastruktury. Ostrzelano m.in. samochody misji humanitarnej ONZ – poinformował.



Według stanu z godz. 9 w Kijowie (godz. 8 w Polsce) w poniedziałek wspierani przez Rosję separatyści 14 razy naruszyli rozejm, jeden ukraiński żołnierz został ranny. Reznikow przekazał, że siły przeciwnika rozlokowują artylerię i sprzęt wojskowy w pobliżu budynków mieszkalnych.



Prowadzone są ostrzały ukraińskich pozycji i miejscowości. Łącznie w ciągu czterech dni zniszczono i uszkodzono ponad 100 budynków mieszkalnych.



Wskazał, że Rosja tworzy „wielki strumień fake newsów, by oskarżyć Ukrainę o rzekome przygotowywanie ataku, wysadza w powietrze infrastrukturę” w kontrolowanej przez separatystów części Donbasu.

Wojska Rosji na Białorusi

Z kolei białoruski sztab przekazał w poniedziałek, że rosyjskie wojska wrócą do baz, gdy pojawi się „obiektywna konieczność”.– Oddziały sił zbrojnych Rosji powrócą do miejsc stałej dyslokacji tylko wówczas, gdy pojawi się obiektywna konieczność i kiedy my sami podejmiemy taką decyzję. To nasza czysto wewnętrzna sprawa – oświadczył szef sztabu generalnego sił zbrojnych Białorusi gen. Wiktar Hulewicz.Jak powiedział Hulewicz, białoruski lider Alaksandr Łukaszenka i prezydent Rosji Władimir Putin podjęli decyzję o przedłużeniu sprawdzianu sił reagowania na terytorium Białorusi „w związku ze zwiększeniem aktywności u granic zewnętrznych Państwa Związkowego (Białorusi i Rosji) i zaostrzeniem sytuacji w Donbasie”.Generał oświadczył, że decyzja o ewentualnym wycofaniu wojsk będzie zależeć „także od zachodnich partnerów”.– Siły i środki, które zostały rozmieszczone w regionie wschodnioeuropejskim, w tym w pobliżu granic Białorusi,– dodał.Ocenił, że „Białoruś ma prawo żądać wycofania wojsk USA i poszczególnych państw NATO od granic Białorusi i Państwa Związkowego”.