Rekordowa inflacja w Niemczech. Ekonomista: Z Putinem zatopią Unię

„Żarty się skończyły. Niemieckie ceny producenckie wzrosły o 25 proc. r/r!” – alarmują analitycy. To jeszcze gorsze dane niż te, które napływały z Berlina miesiąc temu, gdy media pisały: „Najwyższa inflacja w historii Niemiec”. W rozmowie z portalem tvp.info prof. Zbigniew Krysiak z SGH wyjaśnia, że inflacja szaleje w całej Unii, a winne są dwa główne czynniki. – Wynikają ze stanowiska Niemiec we współpracy z Putinem. Jeśli nic się nie zmieni, Niemcy zatopią nie tylko sami siebie, ale również Unię Europejską – alarmuje.

– Kolejki po zasiłki się wydłużają, ta sytuacja mówi sama za siebie – alarmują niemieccy analitycy. Kolejne produkty stają się w tym kraju coraz droższe. Więcej kosztuje już nie tylko energia elektryczna, ropa i gaz, ale także artykuły spożywcze.



Według Instytutu Badań Ekonomicznych (IFO) zdecydowana większość firm handlowych planuje kolejne podwyżki cen. „A to może stać się kolejnym dużym motorem inflacji” – wskazuje „Manager Magazin”.



Co więcej, niemiecka inflacja PPI w styczniu przyspieszyła do 25 proc. r/r – znów zaskakując analityków, którzy szacowali utrzymanie jej na poziomie sprzed miesiąca (24,2 proc.)



Zdaniem ekspertów w Niemczech tak źle nie było od 1949 r., gdy zaczęto prowadzić statystyki.



Inflacja producencka PPI to wskaźnik pokazujący, w jak szybkim tempie rosną ceny sprzedaży produktów przemysłowych krajowym odbiorcom na różnych etapach procesu gospodarczego, jak i sprzedaży między przedsiębiorstwami przemysłowymi.

Unijne podatki poszybowały

– Mamy rosnącą inflację w całej Europie. Winne są dwa podstawowe czynniki. Pierwszy tow tym blokowanie dostaw. Drugi czynnik to tzw. nieuzasadniony podatek, czyli– komentuje prof. Zbigniew Krysiak z SGH.

W rozmowie z portalem tvp.info ekonomista przypomina, że jesienią ubiegłego roku ceny emisji w Unii Europejskiej wzrosły gwałtownie z około 40 euro za tonę do niemal 100 euro.



– Ceny gazu powędrowały kilkukrotnie w górę. To się odbiło rekordową inflacją po stronie konsumenta – wyjaśnia.



Wykładowca akademicki dodaje, że normalnie inflacja po stronie cen dla konsumenta jest przyczyną nierównowagi popytowo-podażowej. Na przykład jeśli konsumenci mają więcej pieniędzy, chcą je wydawać i dużo kupować. Gdy producenci nie mają takich mocy produkcyjnych, podnoszą ceny.



– A teraz mamy do czynienia z innym mechanizmem… po stronie składników kosztów produkcji. Tutaj głównym czynnikiem jest droga energia i ceny emisji – mówi.



Zbigniew Krysiak ocenia, że „Niemcy są same sobie winne, ale w ten sposób niszczą też gospodarki innych państw, w tym Polski”.



Właśnie dlatego, polski rząd musi wprowadzać różne instrumenty antyinflacyjne, takie jak obniżki VAT na paliwo, gaz, prąd, nawozy czy artykuły spożywcze.





„Szaleństwo wbrew zasadom ekonomicznym”

Fot. Prof. Zbigniew Krysiak (PAP/Wojtek Jargiło)Zdaniem eksperta Niemcy zachowują się nierozsądnie. Jako przykład podaje zapisy niedawnej umowy koalicyjnej nowego rządu w RFN.

Politycy ustalili tam, że jeśli ceny uprawnień do emisji CO2 w europejskim systemie EU ETS spadłyby poniżej 60 euro za tonę, zgodnie z zapisami umowy niemiecki rząd zdecyduje o krajowej cenie minimalnej, aby cena pozostała powyżej 60 euro za tonę.



– To jest jakieś szaleństwo wbrew zasadom ekonomicznym. Jeśli mówimy o negatywnym wpływie CO2 na otoczenie, to zwykle szacujemy, jaki on wnosi koszt dla otoczenia. Jeśli ten koszt wynosi 40 euro za tonę, to dlatego, że ta tona powoduje szkody w otoczeniu na 40 euro. Wtedy tyle powinien wynosić podatek, aby pokryć straty. W ekonomii są to znane prawa, stosowane od wielu lat. Dziwne, że teraz Niemcy stają wbrew tym zasadom – mówi.



W rozmowie z portalem tvp.info podkreśla, że tymczasem nie ma takiej możliwości, by jesienią ubiegłego roku „z tygodnia na tydzień szkody wnoszone do otoczenia przez emisję CO2 mogły wzrosnąć z 40 euro do 100 euro”. – To pokazuje, że tu nie działają kalkulacje ekonomiczne – mówi.

Ideologia zamiast ekonomii

Prof. Krysiak ocenia, że ten nielogiczny układ jest podtrzymywany przez wpływowych urzędników z Komisji Europejskiej – m.in. Ursulę von der Leyen czy Fransa Timmermansa.

– Oni zupełnie nie znają się na ekonomii. Ja powołuję się na ekspertów, którzy twierdzą, że prowadząc Bundeswehrę (niemieckie siły zbrojne - przyp. red.), pani von der Leyen doprowadziła ją do bankructwa – mówi.



– Dzisiaj trzeba postawić temu tamę. Inflacja kosztowa nadal rośnie, a to znaczy, że nie można czekać, aż ten statek zatonie. Wiemy, że gospodarka UE jest coraz mniej efektywna, a to kolejny gwóźdź do trumny – komentuje.



Jego zdaniem koalicja rządów zdeterminowanych do powiedzenia „nie” polityce Berlina powinna być znacznie mocniejsza.



– Te wszystkie absurdy wynikają ze stanowiska Niemiec we współpracy z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Jeśli nic się nie zmieni, Niemcy zatopią nie tylko sami siebie, ale również Unię Europejską – stwierdza wspominając o Nord Stream 2 Krysiak.



Przypomina, że gospodarka to system naczyń połączonych, a na przykład wiele podzespołów choćby w niemieckim przemyśle samochodowym tworzy się w Polsce.



– Koalicja rządów w Europie przeciwko działaniom Niemiec jest zbyt słaba, a wychodzenie z kryzysu będzie niezwykle kosztowne. Wychodzenie z ostatniego kryzysu ekonomicznego w USA było dość szybkie, a w Europie trwało wiele lat. Wynikało to z dominacji niemieckiego stanowiska. Nie szanuje się tam praw ekonomicznych, tylko kieruje się ideologią będącą wrogiem dla ekonomii. To błąd – podsumowuje.