Klub z ponad 100-letnią tradycją do likwidacji. Kibice oburzeni: To nielegalne

Czuwaj Przemyśl, klub założony przez harcerzy wiosną 1918 r., po 103 latach przestaje istnieć – taką decyzję podjęło walne zgromadzenie członków. Kibice nie mogą pogodzić się z wydanym „wyrokiem” i wskazują na wątpliwości co do legalności decyzji.

Lewandowskiemu grożono śmiercią. Ujawniono list Trzem piłkarzom Bayernu Monachium, w tym Robertowi Lewandowskiemu, grożono w anonimowym liście śmiercią – informuje niemiecki dziennik „Bild”. Do... zobacz więcej

Klub w 2018 r., gdy Polska świętowała 100-lecie odzyskania niepodległości, obchodził setną rocznicę założenia. Przez lata był ważnym punktem na sportowej mapie kraju – funkcjonowało w nim ponad 10 sekcji, w tym: boks, hokej, koszykówka, pływanie czy łucznictwo.





Znika ostatni symbol Czuwaj Przemyśl

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info

To jednak piłka była najważniejsza i to ona przez ostatnie lata była ostoją klubu.W czwartekr zapadła decyzja o likwidacji zasłużonego piłkarskiego klubu Czuwaj Przemyśl. Powodem tych kroków miały być problemy finansowe i brak sukcesów sportowych.„Walne zebranie nielegalne, członkowie klubu niedopuszczeni do udziału, wiele nieprawidłowości” – wyliczają zastrzeżenia kibice, komentując decyzję podjętą przez walne zgromadzenie.