„Newsweek” szokuje ws. zwykłych Polaków. „Zarabiają 20-28 tys. zł miesięcznie”

Najnowszy tygodnik Tomasza Lisa opowiada historię Polaków, którzy przez Jarosława Kaczyńskiego, Polski Ład i wysokie raty kredytów dosłownie idą na dno. Oszacowano, że przedstawiciele krasy średniej płacą miesięcznie ponad 3100 tys. zł kredytu, 3700 zł podatków i 1300 zł za benzynę. Internauci są w szoku. „Ktoś chce reprezentować interesy kilku procent najzamożniejszych Polaków i przedstawia ich jako klasę średnią. To po prostu fałszowanie rzeczywistości” – oceniają.

„Newsweek” nie przestaje zaskakiwać użytkowników sieci. Tydzień temu okładka pisma była obiektem żartów, bo zdaniem wielu wyrażała uwielbienie redaktora naczelnego Tomasza Lisa dla szefa PO Donalda Tuska. Wskazywano, że ten „wybitny przywódca partyjny i polityczny musi się stać przywódcą narodowym, wyrazicielem i rzecznikiem aspiracji, marzeń oraz pragnień narodu”, a wtedy pokona wreszcie Jarosława Kaczyńskiego.



Tym razem „Newsweek” również wywołał lawinę komentarzy, bo najnowszy numer jest zatytuowany: „Idziemy na dno”.



Okładka pokazuje tonącego człowieka trzymającego kartkę z wydatkami. A tam: kredyt 3100 zł, podatki 3700 zł, benzyna 1300 zł, gaz 800 zł. Razem: 8900 zł samych wydatków, a w opisie hasło, że nie żyjący rozrzutnie „mają wrażenie, że Polskim Ładem, inflacją i rosnącymi ratami kredytów PiS chce zarżnąć klasę średnią".



„1300 zł na paliwo? - Mniej wyjazdów w Alpy. - Kredyt 3100? - Przeprowadź się z Konstancina na Pragę Północ. - Nie ma za co” – proponują użytkownicy sieci.

- 1300 zł na paliwo? - Mniej wyjazdów w Alpy. - Kredyt 3100? - Przeprowadź się z Konstancina na Pragę Północ. - Nie ma za co. pic.twitter.com/OAVk3GcB3k — Tomasz Janczar (@TomaszJanczar) February 20, 2022

1300 zł na benzynę miesięcznie…? ��

W sytuacji, kiedy za niecałe 1200 zł ma się transport publiczny w całej Warszawie przez … cały rok??@lis_tomasz @NewsweekPolska , może i toniecie ale to się nazywa samozatopienie. pic.twitter.com/52Rmoy8Thp — Jan Mencwel (@JanMencwel) February 20, 2022

W nawiązaniu do wątku o okładce Newsweeka (Pozdrowienia dla @lis_tomasz) Badanie z naszego raportu na temat elit (pokażemy w marcu) „Jak określił(a)by Pan(i) stosunek elit do przeciętnego Polaka?” „Negatywnie” - odpowiada 50% Polaków, „Pozytywnie” - odpowiada 8%! Tak więc… — Łukasz Pawłowski (@LukasPawlowski) February 20, 2022

1300 zł za paliwo miesięcznie. Przy spalaniu ok 7,5 to 110 km dziennie. Zwykła klasa średnia. pic.twitter.com/8HD6ujhY4e — Marcin Makowski (@makowski_m) February 20, 2022

Tonący pod ciężarem drożyzny ludzie na okładce Newsweeka zarabiają między 20 a 28 tys. zł miesięcznie.

Rzeczywiście to modelowy przykład ukazujący ludzkie dramaty związane z drożyzną. — Patryk Słowik (@PatrykSlowik) February 20, 2022

Dramatyczna jest też sytuacja pana Michała, programisty. Ma dwie nieruchomości. Jedna na kredyt we franku, druga na kredyt w złotym.

Polski Ład obniżył co prawda podatki panu Michałowi, ale wzrosła rata kredytu.

Pan Michał również myśli o wyjeździe z Polski. — Patryk Słowik (@PatrykSlowik) February 21, 2022

Czy nazwa Newsweek nie jest sprzeczna z ustawą o języku polskim? Bo byłaby podstawa do zlikwidowania. — M Jacyna-Witt (@JacynaWitt) February 20, 2022

Czy Was wciąż dziwi i irytuje, że w Polsce klasa wyższa ciągle uważa się za klasę średnią, czy już przyjmujecie podobne okładki że zrezygnowaniem i znudzeniem? �� pic.twitter.com/VY7wUJB35L — Michał Płociński (@michalplocinski) February 20, 2022

„1300 zł na benzynę miesięcznie? W sytuacji, kiedyw całej Warszawie przez… cały rok? Tomasz Lis, może i toniecie, ale to się nazywa samozatopienie” – ocenił warszawski aktywista miejski Jan Mencwel.„Ta okładka idealnie pokazuje, jakie jest postrzeganie świata przez liberalne centrum” – napisał w sieci Łukasz Pawłowski. Ocenił, że nie potrzeba dawać więcej argumentów, dlaczegoPrzytoczył również badania wskazujące, że aż połowa Polaków negatywnie ocenia stosunek tak zwanych elit do przeciętnego Polaka. Z kolei odpowiedź „pozytywnie” wskazało tylko 8 proc. badanych.„1300 zł za paliwo miesięcznie.Zwykła klasa średnia” – zażartował Marcin Makowski z interia.pl.„Tonący pod ciężarem drożyzny ludzie na okładce »Newsweeka«– wyliczył na podstawie informacji o wysokości podatków Patryk Słowik z wp.pl. „Rzeczywiście to modelowy przykład ukazujący ludzkie dramaty związane z drożyzną” – ironizował.Jak dodał, przy takich dochodach, cytowani przez „Newsweeka” Polacy wydają pewnie na jedzenie około 9000 tys. zł miesięcznie.Zobacz także: Oświadczenie Orlenu po tekście „Newsweeka”. Będą „stanowcze kroki prawne” „Dodam, że »Newsweek« te osoby zalicza do klasy średniej. Ciekawe, od którego promila dochodów zaczyna się wyższa klasa zarobkowa” – napisał.„Czy nazwa »Newsweek« nie jest sprzeczna z ustawą o języku polskim?” – pytają internauci przypominając inne szokujące okładki tygodnika.Z kolei Michał Płociński z „Rzeczpospolitej” zapytał: „Czy was wciąż dziwi i irytuje, że w Polsce klasa wyższa ciągle uważa się za klasę średnią, czy już przyjmujecie podobne okładki ze zrezygnowaniem i znudzeniem?”

„Mnie interesuje co innego. »Newsweek« był przeciw czy za podnoszeniem stóp procentowych? Bo jeśli za, to czytelnicy powinni mieć pretensję też do swojej gazety…” – podkreślają użytkownicy sieci.



Podobna narracja dotyczy wielu polityków opozycji. Jak pisaliśmy niedawno na naszym portalu, Izabela Leszczyna z Platformy Obywatelskiej miesiącami apelowała do RPP o podniesienie stóp procentowych. Gdy poszły w górę, oceniła, że wzrost powinien być dużo większy. Teraz przekonuje, że przez podniesienie stóp Polacy musza płacić wyższe raty kredytów – zobacz TUTAJ.



„Nie ma nic złego w tym, że ktoś chce reprezentować interesy kilku procent najzamożniejszych Polaków. Ale przedstawianie ich jako klasy średniej i przekonywanie, że ich doświadczenie jest reprezentatywne dla Polaków w ogóle, to po prostu fałszowanie rzeczywistości” – napisał o okładce „Newsweeka” Tomasz Markiewka z oko.press.



„I to ma swoje konsekwencje. To między innymi dlatego nie mamy progresywnego systemu podatkowego, jak inne kraje europejskie. Przez wmawianie ludziom dzień po dniu, że interesy najzamożniejszej grupy Polaków są tożsame z interesem całego społeczeństwa” – dodał.

Nie ma nic złego w tym, że ktoś chce reprezentować interesy kilku procent najzamożniejszych Polaków.



Ale przedstawianie ich jako "klasy średniej" i przekonywanie, że ich doświadczenie jest reprezentatywne dla Polaków w ogóle, to po prostu fałszowanie rzeczywistości. pic.twitter.com/98VqlFRNet — Tomasz Markiewka (@markiewkatomasz) February 20, 2022

Ilu Polaków odnajdzie siebie w tych wyliczeniach? Benzyna 1300? Zakupy spożywcze 2600? Leasing 1900?

Banieczka. pic.twitter.com/1zJOOglmSl — falstafiku (@falstafiku) February 20, 2022

„Ilu Polaków odnajdzie siebie w tych wyliczeniach? Benzyna 1300?– pytają internauci i sugerują, że perspektywa „Newsweeka” dotyczy niewielkiej i mimo wszystko bardzo uprzywilejowanej grupy Polaków.