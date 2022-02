Samolot spadł na samochód, trzy osoby nie żyją. Piloci okrzyknięci bohaterami [WIDEO]

Wojskowy samolot rozbił się w mieście Tabriz w północno-zachodniej części Iranu; zginęły trzy osoby. Ofiary to dwóch pilotów i mieszkaniec okolicy, w której doszło do katastrofy.

Jak podaje Al Jazeera, jedna z ofiar to cywil, który siedział w zaparkowanym pojeździe w miejscu, gdzie uderzył myśliwiec. To teren mieszkalny – w pobliżu znajdują się szkoła i hala sportowa.





Fighter jet crashes in #Tabriz of #Iran . The aircraft has crashed into a sports center in town. pic.twitter.com/DqHbrS534O

⚫ A twin-seat IRIAF F-5 has crashed in Tabriz. The pilots did not eject and tried to make the aircraft crash away from a busy area. Both pilots and one person in a vehicle on the ground perished.



RIP 🥀 pic.twitter.com/lpUFRnNRdk