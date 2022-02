Lockdown w szkołach powróci? Czarnek jednoznacznie o nauce do wakacji

W poniedziałek skończyła się wprowadzona dla części uczniów nauka zdalna. – Nie widzimy z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim żadnych przeszkód, które by uniemożliwiały naukę stacjonarną do końca roku szkolnego – powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

W poniedziałek uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, którzy nie mają ferii zimowych, wracają z nauki zdalnej do nauki stacjonarnej w szkołach. Nauka online starszych roczników trwała trzy tygodnie – od 27 stycznia.



Zawieszenie stacjonarnego funkcjonowania nie obejmowało szkół podstawowych w zakresie klas I-IV, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, czyli tzw. zerówek, a także wszystkich typów placówek wychowania przedszkolnego. Tam cały czas zajęcia odbywały się stacjonarnie.





Minister Czarnek o nauce zdalnej i stacjonarnej

O to, czy to było ostatnie zdalne nauczanie pytany był w poniedziałek w radiu RMF FM minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. – Myślę, że tak.– poinformował minister.Dodał przy tym, że uczniowie w tym roku szkolnym i tak „mieli więcej szczęścia”, bo – jak wskazywał Czarnek – 90 do 95 proc. czasu spędzili na nauce stacjonarnej. – Ta nauka zdalna, która właśnie się kończy, była incydentem. Mam nadzieję, że więcej takich incydentów nie będzie – mówił.Zaznaczał, że w przeciwieństwie do drugiej fali koronawirusa nie było obecnie „”. – Nie widzimy z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim żadnych przeszkód, które by uniemożliwiały naukę stacjonarną. Wracamy do normalnych zajęć – dodał.