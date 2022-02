Zaginiony pies po 12 latach wrócił do właścicieli [WIDEO]

Po 12 latach do właścicieli wrócił zaginiony pies. Zoey – bo tak wabi się suczka – została znaleziona na kalifornijskiej wsi. Policja ustaliła, że zwierzę zaginęło w 2010 roku.

Pies został wyrzucony z pojazdu w pobliżu Stockton (USA) i znaleziony przez osobę, która o zdarzeniu poinformowała policję.





Zaskoczenie po latach

Wystarczyło 20 minut, trzeba było czekać 12 lat

Prawdziwe zaskoczenie pojawiło się, gdy oficer służb zeskanował mikroczip psa – okazało się, że zwierzę zaginęło w 2010 roku. Minęło tak dużo czasu, że firma odpowiadająca za mikroczipy uznała zwierzę za martwe siedem lat temu.Policji udało się uzyskać dane kontaktowe właścicieli psa – cały czas mieli ten sam numer telefonu.– Zdecydowanie nie spodziewałam się, że to kiedykolwiek nadejdzie. Jestem naprawdę podekscytowana – powiedziała właścicielka Michelle, cytowana przez BBC.Pies został znaleziony około 100 km od Lafayette – miejsca, w którym zaginął przed laty. Spędził wówczas z rodziną Michelle zaledwie kilka miesięcy.– Poszliśmy do sklepu na 20 minut, a gdy wróciliśmy – jej już nie było – przyznaje właścicielka. Podkreśla też, że Zoey będzie teraz wracać do zdrowia, by „odzyskać resztę swojego życia”.