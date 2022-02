Ranking najbardziej rzetelnych kontrahentów. Najgorzej wypadają firmy z Mazowsza

Podlaskie, podkarpackie i opolskie – te województwa przodują w rankingu firm, które najsolidniej regulują płatności wobec kontrahentów. Nowe dane na ten temat przynosi ranking rzetelności opracowany na podstawie Krajowego Rejestru Długów. W porównaniu z ubiegłorocznym badaniem gorszy wynik zanotowało 9 z 16 województw. Na ostatnią lokatę spadło woj. mazowieckie.

Wskaźnik rzetelności województw bierze pod uwagę: ogólne zadłużenie przedsiębiorstw w danym województwie notowane w Krajowym Rejestrze Długów Biurze Informacji Gospodarczej, zadłużenie w przeliczeniu na 1000 firm działających w danym województwie, średnie zadłużenie przypadające na jednego dłużnika i odsetek dłużników w województwie w stosunku do wszystkich działających tu firm. Każde z województw otrzymywało punkty za miejsce w tabeli (im mniejszy dług, tym wyższa punktacja), a ich suma pozwoliła ustalić wskaźnik rzetelności, który pokazuje najbardziej i najmniej rzetelne województwa w Polsce.





Najbardziej rzetelne firmy w Polsce

Największe spadki na Mazowszu i Pomorzu

Na początku 2022 r. najlepiej wypadły województwa: podlaskie (56 pkt.), podkarpackie (52 pkt.) i opolskie (49 pkt.).Andrzej Kulik z Rzetelnej Firmy, która opracowała ranking, zwrócił uwagę na zmiany, jakie zaobserwowano w porównaniu z ubiegłoroczną czołówką.– Wówczas pierwsze miejsce zajęły ex aequo województwa podlaskie i podkarpackie, które uzyskały po 54 pkt. Tym razem ci pierwsi wysforowali się na nieznaczne prowadzenie – wskazał.Decydującym czynnikiem był poziom ogólnego zadłużenia. Na Podlasiu wynosi on 155,6 mln zł, co jest najniższą wartością w tej kategorii (16. miejsce), podczas gdy przedsiębiorcy na Podkarpaciu mają do oddania ponad 253 mln zł. To dało im 10. lokatę.Ekspert wskazuje, że miejsce w pierwszej trójce utrzymała też Opolszczyzna. – Jednak zarówno przedsiębiorcy z tamtego regionu, jak i Podkarpacia uzyskali mniej punktów niż przed rokiem. Do pewnych zmian doszło natomiast na dole rankingu – dodał.. W porównaniu z ubiegłorocznym zestawieniem Mazowsze spadło na ostatnie miejsce w rankingu. Zajmuje je ex aequo ze Śląskiem, który w lipcu 2021 r. był samodzielnym „liderem”.Niechlubne podium opuściło z kolei woj. kujawsko-pomorskie, w miejsce którego na dole rankingu znalazło się woj. pomorskie.

9 z 16 województw zanotowało gorszy wynik niż w ubiegłym roku. Największy spadek zaliczyły: woj. mazowieckie i pomorskie (7 pkt. mniej) oraz woj. wielkopolskie i opolskie (4 pkt. mniej). Pozostałe województwa odnotowały z kolei wyniki lepsze niż w lipcu 2021 r.



Największy skok wykonało woj. świętokrzyskie, które w aktualnym rankingu zebrało 11 pkt. więcej; lepszy o 7 pkt. wynik woj. kujawsko-pomorskiego pozwolił mu na opuszczenie podium najmniej rzetelnych – wyliczył Kulik.





Kluczowe różnice w metodologii

źródło: pap

Ekspert wyjaśnił, że przyjęta metodologia przygotowania wskaźnika ma zagwarantować, że uwzględniono wszystkie czynniki, które decydują o poziomie rzetelności. Analizowanie pojedynczych aspektów nie da pełnego obrazu – stwierdził.Przykładowo biorąc pod uwagę wyłącznie ogólny poziom zadłużenia w bazie KRD możemy dowiedzieć się, że najlepiej sytuacja wygląda w woj. podlaskim (155,6 mln zł), opolskim (156,1 mln zł) i świętokrzyskim (173,6 mln zł). Po drugiej stronie jest Mazowsze (1,96 mld zł), Śląsk (1,2 mld zł) i Wielkopolska (910 mln zł).Różnice widać też po przeanalizowaniu wysokości średniego zadłużenia firm w danym województwie. Jak wynika z danych KRD, największe zaległości wobec kontrahentów ma przeciętny przedsiębiorca działający na Mazowszu (36,5 tys. zł). Na kolejnych miejscach są firmy z Pomorza (34,25 tys. zł) i Małopolski (34,17 tys. zł). Najlepiej sytuacja wygląda w województwach lubuskim (27,44 tys. zł), zachodniopomorskim (27,9 tys. zł) i dolnośląskim (28,6 tys. zł).