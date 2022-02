Joe Biden zgadza się na spotkanie z Władimirem Putinem

Prezydent USA Joe Biden zgodził się na propozycję spotkania z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem pod warunkiem, że do tego czasu nie dojdzie do inwazji Rosji na Ukrainę – przekazała w niedzielę w nocy rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki. Dodała jednak, że Rosja kontynuuje przygotowania do napaści na pełną skalę.

„Jak wielokrotnie jasno deklarował prezydent, jesteśmy zaangażowani na rzecz dyplomacji aż do momentu rozpoczęcia inwazji. Sekretarz Blinken i minister spraw zagranicznych Ławrow mają spotkać się w tym tygodniu w Europie, o ile Rosja nie zdecyduje się na działania militarne. Prezydent Biden zaakceptował co do zasady propozycję spotkania z prezydentem Putinem po tych rozmowach” – napisała w oświadczeniu Psaki.



Podkreśliła, że warunkiem spotkania jest powstrzymanie się od napaści na Ukrainę.



Rzeczniczka zapewniła, że choć USA są gotowe do dyplomacji, to są też gotowe do nałożenia szybkich i dotkliwych sankcji, jeśli Rosja wybierze wojnę.



„A obecnie Rosja zdaje się kontynuować przygotowania do napaści na Ukrainę na pełną skalę, w bardzo krótkim czasie” – zaznaczyła Psaki.

źródło: pap

Oświadczenie rzeczniczki jest odpowiedzią na działania prezydenta Francji Emmanuela Macorna, który zaproponował obu liderom spotkanie. Obaj się na nie zgodzili.