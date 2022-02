„Królowie przemytu” wysłali do Wielkiej Brytanii miliony paczek podrobionych papierosów

Porsche 911, bmw alpina i mercedes amg to tylko trzy z 16 luksusowych samochodów, zabezpieczonych podczas uderzenia funkcjonariuszy CBŚP, KAS i Straży Granicznej w gang „królów przemytu”. Tak sami nazywali się przestępcy, którzy wysłali do Wielkiej Brytanii ponad 3,15 mln paczek podrobionych papierosów. „Królowie” potrafili wysłać na Wyspy nawet kilkanaście transportów z kontrabandą.

Operacja stołecznego zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji, Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego i Śląskiego Oddziału Straży Granicznej miała miejsce przed tygodniem. Funkcjonariusze wkroczyli pod kilkadziesiąt adresów, zatrzymując 18 osób.



Podczas akcji przejęli dwie maszyny do produkcji papierosów. Jedna ukryta była w naczepie ciężarówki zaparkowanej na prywatnej posesji w woj. wielkopolskim, druga w pomieszczeniu gospodarczym przy jednym z domów w woj. łódzkim.



Na terenie tego ostatniego województwa odkryto także 6 mln papierosów ukrytych w ciężarówce stojącej na jednym z parkingów. Wartość maszyn i gotowego towaru oszacowano na blisko 5 mln zł.

. Mowa tu o, 12 ciągnikach siodłowych i 10 naczepach.

Gangsterski eksport na skalę niemal przemysłową

W Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim zatrzymanym przedstawiono zarzuty m.in.. Sąd aresztował 13 podejrzanych.Według śledczych grupa, której członkowie, mogła co miesiąc wysyłać do Wielkiej Brytanii od kilku do kilkunastu transportów podrabianych papierosów.Na trop gangu funkcjonariusze CBŚP i KAS wpadli na początku 2020 r. Wtedy to na terenie woj. łódzkiego zatrzymano ciężarówkę z ładunkiem 4 mln podrabianych brytyjskich papierosów. Kolejne 10 mln papierosów znajdowało się w hali w pow. radomszczańskim, gdzie czekało na załadunek.Jako że nie było wątpliwości co do miejsca przeznaczenia kontrabandy, funkcjonariusze nawiązali współpracę z brytyjską służbą celno-skarbową (HMRC). Ta zaowocowałaPieniądze ukryte były w ciężarówkach mających wracać do Polski. Zatrzymani na terenie Wielkiej Brytanii Polacy zostali już skazani na kary po 7,5 roku więzienia.

Na czele „gangu roninów”

Wśród zatrzymanych znalazło się kilku „dobrych znajomych” policjantów CBŚP. Najciekawszą postacią jest Dominik O. ps. „Suchy”. To właśnie onGrupa ta miała w latach 2000-16 m.in.Uderzenie w „gang roninów” było jedną z największych operacji CBŚP tamtych lat.Śledczy zajęli majątki przestępców,warte ponad 4,5 mln zł. Zabezpieczono 500 tys. zł w gotówce, luksusowe samochody oraz nieruchomości.Dominik O. usłyszał wówczas w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie osiem zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

Zaczynał od spożywczaków

„Suchy” to przykład kariery „od zera do milionera”. W latach 90. jego nazwisko nie pojawiało się w kronikach kryminalnych.Obaj rabusie zostali zatrzymani, gdy z łupem wracali do domu. O. trafił na kilka miesięcy do więzienia, ale gdy tylko dostał przepustkę za dobre sprawowanie, to nie zamierzał już tracić wolności.W 2004 r. Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce wystawiła za nim list gończy. A pięć lat później Sąd Okręgowy w Ostrołęce wydał za nim Europejski Nakaz Aresztowania, ponieważ pojawiły się informacje, że ukrywa się w Niemczech lub Holandii.Dominik O. wpadł w kwietniu 2010 r., gdy przyjechał na kilka dni do ojczyzny.. Po zatrzymaniu policjanci prorokowali, że „teraz O. spędzi wiele lat w więzieniu”. Jak się okazało, byli w błędzie.