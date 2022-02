Mafia paliwowa z Wielkopolski kosztowała Skarb Państwa ponad pół miliarda złotych

Ponad 522 mln zł stracił Skarb Państwa na działalności jednego z gangów paliwowych operującej na terenie Wielkopolski od sierpnia 2013 roku do grudnia 2016 roku. Do tej pory udało się odzyskać 5 proc. tej sumy. Wielkopolskie „pezety” skierowały do sądu akt oskarżenia przeciwko sześciu członkom grupy oraz ich czterem kooperantom. Boss jest ścigany listem gończym.

Zdaniem śledczych, rozpracowana grupa była jednym z największych gangów paliowych działających w Polsce, w drugiej dekadzie XXI wieku. Śledztwo w tej sprawie prowadzili Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Generalny Inspektor Informacji Finansowej.



Przestępcy stosowali standardowe metody przekrętu na handlu paliwami. Założyli sieć spółek, z których niewielka część była odpowiedzialna za zakup towaru, a większość do pozorowania dalszego jego obrotem. Paliwo sprowadzane było głównie z Niemiec i Litwy, a potem za pośrednictwem kolejnych przedsiębiorstw sprzedawane do innych krajów Unii.

Tyle tylko, że w rzeczywistości olej napędowy i benzyna zostawały w Polsce, a eksport odbywał się na papierze. Dokładnie na fikcyjnych fakturach. Zyskiem gangu była różnica na niezapłaconym podatku VAT.



Działająca w okresie od sierpnia 2013 roku do grudnia 2016 roku grupa, doprowadziła Skarb Państwa do straty ponad 522 mln zł. Co ciekawe podczas pierwszych zatrzymań w tej sprawie – latem 2016 r. – starty te szacowano na ok. 150 mln zł.

Boss wciąż poszukiwany

Śledztwo przeciwko gangowi trwało kilka lat. W jego trakcieWielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu skierował do Sądu Okręgowego w Poznaniu akt oskarżenia przeciwko sześciu członkom gangu oraz czterem ich kooperantom.. Grozi za to do 10 lat więzienia.