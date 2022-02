„Putin nas zmobilizował”. Były wiceszef ukraińskiej dyplomacji w TVP [WIDEO]

– Nie boimy się Putina. Ta wojna trwa od ośmiu lat, więc znamy tę sytuację. Jednak wasze wsparcie, poczucie waszego zaangażowania – Polski, oczywiście USA, nie chcę tu nikogo pominąć – jest niezmiernie istotne dla Ukrainy – mówił w rozmowie z TVP Info były wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin.

– Proszę sobie wyobrazić, że 39 proc. obywateli jest gotowych wziąć broń do ręki i walczyć o Ukrainę. Mamy też rekordowe poparcie dla członkostwa w NATO: 62 proc. Nigdy w historii nie było ono tak duże – mówił Klimkin.



Jak dodał, jeszcze więcej, ponad 70 proc. Ukraińców chce, by ich kraj należał do UE. – Putin tak naprawdę zmobilizował nasz naród – ocenił Klimkin.



Zdaniem ministra obrony Ukrainy Ołeksija Reznikowa nie należy sądzić, że rosyjski atak mógłby nastąpić „jutro czy pojutrze”.



– Na razie Rosja nie sformowała ani jednej grupy uderzeniowej przy naszej granicy – tłumaczył Reznikow.



Jednak zdaniem Białego Domu prezydent Rosji Władimir Putin „podjął decyzję” o ataku.



– Wszystko, co dzieje się wokół Ukrainy, wskazuje na to, że Rosja jest o krok od inwazji na ten kraj – mówił sekretarz stanu USA Antony Blinken w wywiadzie dla CNN.

Amerykański dyplomata podkreślił, że Biały Dom jest przygotowany do rozmów „w dowolnym czasie i w każdej formie”.Zdaniem publicysty i eksperta od spraw wschodnich Grzegorza Kuczyńskiego w najbliższych dniach można się spodziewać kolejnej, krwawej prowokacji Rosji w rejonie Donbasu Całość programu „Minęła 20” z udziałem m.in. Pawła Klimkina obejrzysz tutaj: