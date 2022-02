„Płonący miecz 2022”. Litwa zorganizuje manewry wojskowe

Wiosną na Litwie odbędą się duże ćwiczenia wojskowe pod kryptonimem „Płonący miecz 2022”. Manewry mają mieć międzynarodowy charakter. Ćwiczenia zostaną zorganizowane po to, by lepiej przygotować wspólną obronę regionu państw bałtyckich.

Manewry rozpoczną się 25 kwietnia i potrwają do 14 maja. W planach jest udział żołnierzy z 18 krajów, w tym m.in. z Polski, Łotwy, Estonii, Niemiec, Belgii i Wielkiej Brytanii.



Ćwiczenia „Płonący miecz” siły zbrojne Litwy organizują od 2012 roku. Brało w nich udział zazwyczaj od 200 do 500 zagranicznych żołnierzy. Przed rokiem z powodu ograniczeń pandemicznych siły wojskowe z innych państw nie brały w nich udziału.



Tymczasem do końca lutego na południu kraju trwają ćwiczenia grupy bojowej szybkiego reagowania. Zorganizowano je, aby sprawdzić przygotowania do działań bojowych.





Zobacz także: „Trzy miecze 2021” – wspólne manewry Polski, Litwy i Ukrainy

#wieszwiecej Polub nas