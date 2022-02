Macron i Putin za trójstronnymi obradami z Ukrainą

Prezydenci Rosji i Francji – Władimir Putin i Emmanuel Macron zgodzili się podczas rozmowy telefonicznej, żeby zorganizować w poniedziałek trójstronne rozmowy między OBWE, Rosją i Ukrainą – przekazała w niedzielę agencja Reutera, cytując wysoko postawionego francuskiego urzędnika.

Według rozmówcy agencji, przywódcy Francji i Rosji nie byli jednak zgodni w kwestii tego, kto jest odpowiedzialny za obecne napięcie we wschodniej Ukrainie. Zdaniem Emmanuela Macrona winni są prorosyjscy separatyści, a Władimira Putina – Ukraińcy.



Agencja Reutera poinformowała, że w trakcie niedzielnej rozmowy telefonicznej Macron i Putin uzgodnili, że podejmą wszelkie działania, by zachować pokój. Zgodzili się też, że trzeba zintensyfikować poszukiwania dyplomatycznych rozwiązań dla eskalacji kryzysu na wschodzie Ukrainy.





Continuing yesterday's conversation, informed @EmmanuelMacron about the current security situation and new provocative shelling. We stand for intensifying the peace process. We support the immediate convening of the TCG and the immediate introduction of a regime of silence.