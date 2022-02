Niemieccy ekolodzy mieli „chronić klimat”, a dążą do uruchomienia Nord Stream 2

Fundacja Stiftung Klimaschutz, powołana przez rząd Meklemburgii-Pomorza Przedniego, by zajmować się „ochroną klimatu”, w istocie po cichu ma wspomagać uruchomienie gazociągu Nord Stream 2, znajdującego się na liście potencjalnych sankcji przeciw Rosji – informuje „Welt am Sonntag”.

Fundacja Stiftung Klimaschutz (fundacja ochrony klimatu), oprócz zaangażowania w ochronę przyrody, utworzyła dodatkowo „działalność gospodarczą” w związku z budową gazociągu NS 2. Szczegóły tej działalności nie zostały ujawnione – zaznacza „Welt am Sonntag”.



Jak wynika z ustaleń gazety, 23 lipca 2021 r. fundacja nabyła 49 proc. udziałów w spółce MAR Agency GmbH z siedzibą w Rostocku po nieznanej cenie. Przedmiotem działalności Agencji MAR jest eksploatacja statków, udział „w innych spółkach wszelkiego rodzaju” oraz tworzenie i prowadzenie „oddziałów w kraju i za granicą”. Firma jest m.in. brokerem statków, kilka z nich uczestniczyło w pracach przy budowie Nord Stream 2.



„Oddanie NS 2 do eksploatacji jest zagrożone od lat sankcjami USA” – przypomina „Welt am Sonntag”. Zgodnie ze swoim statutem, Stiftung Klimaschutz ma zajmować się „przede wszystkim realizacją Nord Stream 2”. Agencja MAR, jako niemiecka firma komercyjna, może prowadzić działalność w związku z gazociągiem „bez obaw o kary za ewentualne naruszenia sankcji”, mając nad sobą rządowy „parasol ochronny”.

Na terenie Meklemburgii-Pomorza Przedniego wychodzą na ląd gazociągi Nord Stream i Nord Stream 2. Rosyjska firma od lat jest sponsorem wielu wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie tego kraju związkowego.

Zobacz także: Niemcy starają się odwieść Kongres USA od nowych sankcji na Nord Stream 2

Transparency Germany warns that #NordStream2 'climate' fundation Stiftung Klimaschutz could work against money loundering act, against German and EU law by hiding Gazprom's influence and goal of helping NS2 to evade U.S. sanctions. That is what is called a malign influence?