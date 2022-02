Nadzwyczajne posiedzenie OBWE z inicjatywy Polski

Adam Hałaciński, stały przedstawiciel RP przy OBWE, przekazał w niedzielę, że Polska zwołała nadzwyczajne posiedzenie Rady Stałej organizacji na poniedziałek. Celem jest omówienie kryzysu ukraińskiego.

ROSJA GOTOWA DO INWAZJI NA UKRAINĘ



„Na prośbę Ukrainy Polska zwoła nadzwyczajne posiedzenie Rady Stałej OBWE. Do udziału zaprosiłem specjalnego przedstawiciela OBWE na Ukrainie Mikko Kinnunena” – napisał na Twittere Hałaciński. Podkreślił, że „rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem jest głównym zadaniem OBWE”.



Polska objęła 1 stycznia roczną prezydencję w OBWE, funkcję Przewodniczącego OBWE (Chairperson in Office) pełni obecnie minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.



Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński wyjaśnił w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że Stała Rada OBWE przedyskutuje, „jakie kroki należy podjąć w związku z ostatnimi wydarzeniami na Ukrainie”. – Wykorzystujemy wszelkie możliwe narzędzia, by uniknąć konfliktu zbrojnego – zapewnił.

– Sytuacja jest bardzo dynamiczna i możliwe, że nawet dziś (niedziela – red.) będą podawane do wiadomości publicznej kolejne decyzje – zaznaczył Jabłoński.Jak wyjaśnił wiceszef MSZ, w posiedzeniu będą uczestniczyliktórzy są w Wiedniu. Nie ustalono jeszcze godziny rozpoczęcia obrad.

