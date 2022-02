„Krwawa prowokacja na Donbasie to prawdopodobny scenariusz na najbliższe godziny”

– Być może wciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin, najwyżej dwóch do trzech dni dojdzie najpewniej w Donbasie do krwawej prowokacji, która posłuży Rosji za pretekst do interwencji – tak, według Grzegorza Kuczyńskiego, publicysty specjalizującego się w sprawach dotyczących Rosji i obszaru posowieckiego, wygląda rosyjski scenariusz konfliktu z Ukrainą. Moskwa będzie wówczas prawdopodobnie twierdzić, że od kilku dni wycofywał swoje wojska znad granicy, ale rzekomy ukraiński atak zmusił ją do interwencji.

Jak przypomniał w rozmowie z TVP Info Kuczyński, w połowie mijającego tygodnia rosyjski resort obrony informował wprawdzie o wycofywaniu części oddziałów znad granicy, ale jednocześnie „mieliśmy do czynienia z eskalacją ostrzału w Donbasie”.



Ukraińską reakcję militarną na tę eskalację ekspert ocenił jako wstrzemięźliwą, przyznał jednak, że obawia się, że taka wstrzemięźliwość „niewiele da”.



– Ostatnie dwa, trzy dni Rosjanie swoim ostrzałem – choćby przedszkola, konwoju humanitarnego ONZ czy dziennikarzy i polityków ukraińskich – prowokowali Ukraińców do bardzo mocnej reakcji ogniowej czyli ostrzału pozycji tzw. separatystów, de facto Rosjan, z których prowadzono ogień – wskazywał.

źródło: TVP Info

– Na ogół Rosjanie ustawiają te działa czy wyrzutnie na osiedlach między domami mieszkalnymi, blokami i tylko czekają na odpowiedź intensywnym ogniem ze strony ukraińskiej. Wówczas ryzyko ofiar cywilnych jest dość wysokie. Ukraińcy są ostrożni, ale jeśli nawet nie będzie reakcji na tyle gwałtownej, że mogłaby służyć za pretekst do wejścia Rosji do Donbasu, to wystarczy wysadzić w powietrze blok mieszkalny, ostrzelać autokary jadące do Rosji z tzw. uchodźcami – tłumaczył gość TVP Info.Zdaniem Kuczyńskiego „jedyną decyzją, która mogłaby skłonić Władimira Putina do wstrzymania ataku byłoby ogłoszenie przez Kijów realizacji porozumień mińskich i przystąpienie do bezpośrednich rozmów z tzw. separatystami z Doniecka i Ługańska, co oczywiście nie wchodzi w grę”.