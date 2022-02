Kolejny błysk Swobody. Pewna wygrana w Niemczech

Po tym, jak w poprzednim tygodniu Ewa Swoboda pobiła w Łodzi rekord Polski na 60 metrów, 24-letnia sprinterka była jedną z największych gwiazd mityngu w Dusseldorfie. Złamać magicznej bariery 7 sekund jej się (jeszcze?) nie udało, ale i tak ma spore powody do zadowolenia.

Choć na mityngu w Niemczech zabrakło największych gwiazd kobiecego sprintu, pewność i lekkość, z jaką biega Swoboda, musi robić wrażenie. Polka zdominowała konkurencję w półfinale, najlepsza była też w finale, który ukończyła z rewelacyjnym czasem - 7,10. Co ciekawe, drugie miejsce zajęła... inna Polka, młodziutka Pia Skrzyszowska, której za plecami Swobody udało się pobić rekord życiowy (7,22).



Wyniki Polek to świetny zwiastun przed halowymi mistrzostwami świata, które za niecały miesiąc odbędą się w Belgradzie. W takiej formie, liderująca na światowych listach Swoboda będzie jedną z głównych faworytek nie tylko do medalu, ale nawet złota. Ewa Swoboda i Pia Skrzyszowska zdominowały rywalizację sprinterek (fot. TVP)