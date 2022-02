Wszystko, co dzieje się wokół Ukrainy, wskazuje na to, że Rosja jest o krok od inwazji na ten kraj – uważa sekretarz stanu USA Antony Blinken. W wywiadzie dla CNN amerykański dyplomata podkreślił, że Biały Dom jest przygotowany do rozmów „w dowolnym czasie i w każdej formie”.

ROSJA GOTOWA DO INWAZJI NA UKRAINĘ



Antony Blinken zauważył, że jednym z niepokojących sygnałów jest zapowiedź przedłużenia ćwiczeń wojsk Białorusi i Rosji u granic Ukrainy.





Władimirem Putinem w dowolnym formacie, jeśli pomoże to zapobiec wojnie, a Stany Zjednoczone będą nadal starać się przekonać Moskwę do odejścia od zamiaru inwazji na Ukrainę. – Uważamy, że prezydent Putin podjął decyzję, ale dopóki nie jeżdżą czołgi i nie latają samoloty, będziemy wykorzystywać każdą okazję i ciągle musimy sprawdzać, czy dyplomatyczne wysiłki są w stanie odwieść prezydenta Putina od kontynuowania ataku – zaznaczył sekretarz stanu USA. Szef amerykańskiej dyplomacji poinformował, że prezydent Joe Biden jest gotów rozmawiać z Władimirem Putinem w dowolnym formacie, jeśli pomoże to zapobiec wojnie, a Stany Zjednoczone będą nadal starać się przekonać Moskwę do odejścia od zamiaru inwazji na Ukrainę.









Blinken zastrzegł, że administracja prezydenta Joe Bidena jest przygotowana do walki z prezydentem Rosji Władimirem Putinem „w dowolnym czasie i w każdej formie”.