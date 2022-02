Protesty w Australii przeciwko agresji Rosji. Apel o ostrzejsze sankcje

W Melbourne w niedzielę setki osób pochodzenia ukraińskiego wyszło z transparentami na ulice, by protestować przeciwko rosyjskiej polityce agresji wobec Ukrainy – poinformował w niedzielę dziennik „The Age”.

Demonstranci wymachiwali ukraińskimi flagami i trzymali w górze transparenty z napisami „Zatrzymaj Putina teraz”, „Nie dla wojny na Ukrainie”. W Melbourne pojawiła się także rosyjska społeczność, a – jak donosi „The Age” – jedna z kobiet trzymała w górze tabliczkę z napisem, że jest Rosjanką i jest za pokojem na świecie.



Ukraińskie stowarzyszenia w Australii, jak między innymi Związek Ukraińców w Wiktorii, wzywając do nałożenia ostrzejszych sankcji na Rosję, mówią na przykład o uniemożliwieniu rosyjskim oligarchom wysyłania swoich dzieci do elitarnych szkół w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Australii.





Members of Victoria's Ukrainian community have rallied in support of their home country. They marched to Parliament House in Melbourne, calling on the Australian government to impose sanctions against Russia. https://t.co/5zYfOfohG3 @jodilee_7 #7NEWS pic.twitter.com/tovHSQDJKT — 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) February 20, 2022

Today I was proud to stand in solidarity with the Australian-Ukrainian community at a rally to demand Russia deescalate from the Ukraine. Their song for peace rang across Spring St and moved Melbourne. ���� ���� pic.twitter.com/vinrQmy886 — Bill Shorten (@billshortenmp) February 20, 2022

Hundreds of people have marched through Melbourne’s streets to condemn the threat of an imminent Russian invasion of Ukraine#ukraine #russia #protest https://t.co/lxNBJaMOF0 — The Age (@theage) February 20, 2022