Elżbieta II zakażona koronawirusem. Jak się czuje?

Brytyjska królowa Elżbieta II uzyskała pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa - poinformował w niedzielę Pałac Buckingham. Jak dodano, monarchini doświadcza łagodnych objawów, podobnych do przeziębienia.

KORONAWIRUS – RAPORT



„Pałac Buckingham potwierdza, że królowa uzyskała dziś pozytywny wynik testu na COVID. Jej Królewska Mość odczuwa łagodne objawy podobne do przeziębienia, ale spodziewa się, że będzie mogła kontynuować lekkie obowiązki w Windsorze w nadchodzącym tygodniu. Nadal będzie otrzymywać opiekę lekarską i postępować zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi wytycznymi” – napisano w wydanym oświadczeniu.



95-letnia królowa została w pełni zaszczepiona przeciw COVID-19 i przyjęła także dawkę przypominającą.



Informacja o tym, że Elżbieta II jest zakażona koronawirusem, pojawiła się dokładnie dwa tygodnie po 70. rocznicy objęcia przez nią tronu. W przededniu jubileuszu królowa przyjęła w posiadłości Sandringham House grupę emerytów, wolontariuszy oraz członkinie lokalnego Instytutu Kobiet, co było pierwszym od trzech miesięcy dużym publicznym wydarzeniem z jej osobistym udziałem. Kilka dni później, tak jak to było wcześniej planowane, wróciła na zamek w Windsorze, gdzie spędza większość czasu od początku wybuchu pandemii.

#wieszwiecej Polub nas

Obawy o to, że monarchini mogła być narażona na kontakt z koronawirusem, pojawiły się 10 dni temu, gdy pozytywny wynik testu uzyskał jej najstarszy syn, książę Karol i okazało się, że widziała się z nim dwa dni wcześniej.

Zobacz także: Królowa Elżbieta II chce nowego tytułu dla Camilli

źródło: pap

Pod koniec zeszłego roku pojawiły się z kolei obawy o stan zdrowia królowej po tym, jak lekarze zalecili jej odpoczynek. Pałac Buckingham nie podał wówczas szczegółów, poza faktem, że jedną noc królowa spędziła w szpitalu, ale jak się uważa, zalecenie to wynikało ze zbyt dużej liczby obowiązków, które podejmowała.