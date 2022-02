Prezydent Ukrainy żąda natychmiastowego zawieszenia broni w Donbasie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał do natychmiastowego zawieszenia broni w Donbasie. Zaproponował też zwołanie spotkania Trójstronnej Grupy Kontaktowej.

Prezydent Zełenski napisał na Twitterze, że Ukraina opowiada się za intensyfikacją procesu pokojowego i popiera natychmiastowe zwołanie posiedzenia Trójstronnej Grupy Kontaktowej. Do grupy należą przedstawiciele Ukrainy, OBWE i Rosji. Od 2014 roku działa ona w celu dyplomatycznego rozwiązaniu konfliktu na wschodzie Ukrainy. W spotkaniach grupy biorą również udział przedstawiciele nieuznawanych republik ługańskiej i donieckiej.



W ciągu ostatniej doby wspierani przez Rosję separatyści z Donbasu ponad 120 razy ostrzelali terytorium znajdujące się pod kontrolą ukraińską. Strzelali z dział artyleryjskich o kalibrze od 120 do 152 milimetrów. Zginęło dwóch ukraińskich żołnierzy, a czterech zostało rannych.

Zdaniem ukraińskiej armii Rosja przerzuca do Donbasu swoje służby w celu przygotowania zamachów terrorystycznych, których ofiarami mają być cywile. Miałoby to posłużyć jako pretekst do oskarżenia Ukrainy i wprowadzenia tam regularnych jednostek rosyjskiej armii.

Continuing yesterday's conversation, informed @EmmanuelMacron about the current security situation and new provocative shelling. We stand for intensifying the peace process. We support the immediate convening of the TCG and the immediate introduction of a regime of silence.