Polska zwoła nadzwyczajne posiedzenie OBWE

Polska zwoła nadzwyczajne posiedzenie Stałej Rady OBWE w celu omówienia kryzysu ukraińskiego - podała w niedzielę agencja Reuters, powołując się na Stałego Przedstawiciela RP przy OBWE Adama Hałacińskiego. Według agencji Reuters posiedzenie odbędzie się na wniosek Ukrainy, która zwróciła się o wyznaczenie terminu na poniedziałek. Polska przewodniczy obecnie OBWE.

Polskie służby dyplomatyczne są zdania, że tak blisko wojny Europa nie była już dawno. – Nawet jeżeli wojna tak naprawdę od 2014 roku się toczy, bo przecież ten konflikt nigdy nie wygasł, on cały czas przez te ostatnie osiem lat się tlił, były różnego rodzaju incydenty graniczne, to dziś jesteśmy o krok od tego, żeby doszło do eskalacji, jakiej w Europie nie oglądaliśmy od kilku dekad. Trzeba być bardzo ostrożnym, trzeba uważać na to, co się dzieje – powiedział w niedzilę wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.



Tymczasem Rosja winą za rosnące napięcie wokół Ukrainy obarcza Zachód. – Działania krajów zachodnich, które wielokrotnie przepowiadały datę rosyjskiej inwazji na Ukrainę, mają charakter prowokacyjny, co może mieć negatywne konsekwencje i prowadzą do eskalacji napięcia - powiedział w niedzielę rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję Reuters, która powołuje się na Interfax.