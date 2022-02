Rosja szuka pretekstu do inwazji. Kreml: Mamy dowody na masowe groby w Donbasie

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ zapowiedziała, że Rosja prześle do Niemiec dowody na istnienie masowych grobów w Donbasie – donosi agencja TASS i zaznacza, że treści – według rządu – są „nie do zniesienia”. Wcześniej w tej sprawie głos zabrał kanclerz Niemiec Olaf Scholz, który zaznaczał, że używanie słowa „ludobójstwo” jest błędem. Z informacji amerykańskiego wywiadu wynika, że Rosja szuka prowokacji, która będzie pretekstem do inwazji na Ukrainę.

Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa powiedziała w sobotę, że Rosja przekaże Niemcom „kanałami dyplomatycznymi” specjalną wiadomość zawierającą dowody na istnienie masowych grobów w Donbasie w związku z twierdzeniami kanclerza Olafa Scholza, że wszelkie wypowiedzi o ludobójstwie w tym regionie są bezpodstawne.



– W związku z oświadczeniami kanclerza Scholza, że stwierdzenia o ludobójstwie w Donbasie są śmieszne, przedstawimy dowody dotyczące masowych grobów w tym regionie, aby niemiecka dyplomacja dokładnie je przeanalizowała – powiedziała Zakharova.



Podkreśliła, że Rosja nie jest w stanie udostępnić tych materiałów, przesłanych również do Waszyngtonu, szerokiej publiczności, ponieważ „każda platforma natychmiast je zablokuje jako 'niedopuszczalne treści'”. – Uprzedzam, że nawet ci, którzy widzieli wszystko, uznają te treści za nie do zniesienia – dodała.

W sobotę kanclerz Scholz na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa mówił, że termin „ludobójstwo” nie ma zastosowania do sytuacji w Donbasie i określił takie stwierdzenia jako śmieszne. Wcześniej na wspólnej konferencji prasowej z Scholzem prezydent Rosji Władimir Putin użył terminu „ludobójstwo” do opisania wydarzeń w Donbasie.



O tym, że Rosja planuje prowokacje, które mogłyby stać się pretekstem do wojny, donoszą oficerowie wywiadu USA. „New York Times” podawał, że Stany Zjednoczone zdobyły informacje wskazujące na to, że Rosja miała posłużyć się sfabrykowanym wideo z „atakiem” ukraińskiej armii na rosyjską mniejszość na Ukrainie lub na teren Rosji. Miało to usprawiedliwić agresję Władimira Putina.



Jak informowała w niedzielę agencja TASS, według Kremla sytuacja w Donbasie jest „maksymalnie napięta” i „każda, nawet drobna prowokacja może doprowadzić do nieodwracalnych konsekwencji”.