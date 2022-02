Powrót do szkół. Zmiany wchodzą w życie od poniedziałku

Od poniedziałku 21 lutego wszyscy uczniowie – z wszystkich klas i typów szkół – uczyć się będą stacjonarnie. Nauka zdalna skończy się więc dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i szkół średnich, którzy skończyli już ferie.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki stacjonarne funkcjonowanie szkół podstawowych dla uczniów klas V-VIII i uczniów szkół ponadpodstawowych zostało zawieszone do 20 lutego.



Uczniowie tych roczników do tej pory mieli lekcje zdalnie. Uczniowie klas I-IV szkół podstawowych uczyli się stacjonarnie.



Stacjonarnie pracowały też placówki wychowania przedszkolnego. Nie uległy zmianie terminy ferii zimowych w szkołach.



Obecnie – od 12 lutego do 27 lutego ferie mają uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i ze śląskiego.



Przedszkola są tzw. placówkami nieferyjnymi, pracują przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola lub rady rodziców.