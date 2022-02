Krystian Ochman reprezentantem Polski w konkursie Eurowizji [WIDEO]

Muzyczna rywalizacja była zacięta. Decyzją telewidzów oraz jurorów Krystian Ochman piosenką „River” wygrał polskie eliminacje do 66. konkursu Eurowizji i to właśnie ten wokalista będzie reprezentował nasz kraj już w maju w Turynie.

W tym roku reprezentanta Polski wyłoniono podczas koncertu w TVP pod hasłem: „Tu bije serce Europy. Wybieramy hit na Eurowizję”. W ścisłym finale Krystian Ochman zmierzył się z Darią i zespołem Unmute. Wokalista zdobył 51 procent zsumowanych głosów widzów i jurorów.



66. Konkurs odbędzie się w Turynie w dniach od 10 do 14 maja.



Krystian Ochman ma 23 lata. Pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, jednak w wieku 18 lat postanowił dokończyć swoją edukację w Polsce, gdzie urodzili się jego rodzice. Obecnie studiuje na Akademii Muzycznej w Katowicach – za namową dziadka Wiesława Ochmana, słynnego polskiego tenora.

����Krystian Ochman wygrywa polskie preselekcje #TuBijeSerceEuropy i będzie reprezentował Polskę na #Eurowizja 2022 z utworem 'River'!



Krystian Ochman with song 'River' will represent #Poland at the #Eurovision 2022! pic.twitter.com/J7virMur0v