Tragedia na Podkarpaciu. Mężczyzna wjechał ciągnikiem do stawu

W miejscowości Przedbórz na Podkarpaciu doszło do tragicznego wypadku. Mężczyzna, który wpadł ciągnikiem do stawu, został przygnieciony przez maszynę. Zmarł mimo prowadzonej reanimacji.

Do zdarzenia doszło w sobotę przed godziną 11. Jak poinformowało OSP Kupno, w miejscowości Przedbórz mężczyzna wpadł ciągnikiem do stawu i został przygnieciony.



Kiedy ratownicy dotarli na miejsce, okazało się, że mężczyznę zdołano wyciągnąć na brzeg, jednak nie miał funkcji życiowych. Strażacy i ratownicy medyczni przystąpili do resuscytacji.



Jak podano, po kilkudziesięciu minutach udało się przywrócić funkcje życiowe. Niestety, mimo wysiłku ratowników, mężczyzna zmarł w szpitalu. Informację potwierdza kolbuszowska policja.