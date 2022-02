Akcja TOPR. Turysta spadł z 400 metrów

Z Błyszcza w Tatrach Zachodnich spadł w sobotę turysta – poinformowało Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które udzieliło pomocy poszkodowanemu. Mężczyzna spadł z 400 metrów. Przeżył, udało się go przetransportować do zakopiańskiego szpitala.

Do tego zdarzenia doszło w sobotę. Ratownicy TOPR poinformowali, że zgłoszenie o wypadku otrzymali od turysty, który w trakcie zejścia z Błyszcza stracił kontakt ze swoim towarzyszem i nie był w stanie go zlokalizować.



„Obawia się, że z powodu oblodzenia (schodzili w rakach z dwoma czekanami, twarzą do stoku) kolega mógł spaść z grani. Niestety nie jest w stanie powiedzieć czy na stronę polską czy słowacką” – opisuje TOPR.



Na miejsce wypadku wysłano śmigłowiec TOPR z ratownikami, zawiadomiono też ratowników z górskiego pogotowia ratunkowego na Słowacji. „Po dotarciu na miejsce okazało się, że turysta leży po stronie słowackiej a jego kolega, który zawiadamiał TOPR, dotarł do niego i przekazał, że poszkodowany ma rany głowy i mocno krwawi” – czytamy.



Ratownicy informują, że kiedy śmigłowiec doleciał na miejsce i udało się opuścić ratowników do rannego, „nie było do końca pewności czy uda się ich podebrać na pokład śmigłowca z powodu zapadających ciemności i silnego wiatru”. „Na szczęście ewakuacja śmigłowcem TOPR powiodła się, a poszkodowany w ciężkim stanie został przetransportowany do zakopiańskiego szpitala” – podano.