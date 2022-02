Rosja uderzy z Białorusi? Wojska Kremla zostają tam bezterminowo [WIDEO]

Wojska rosyjskie pozostaną na Białorusi i będą kontynuować ćwiczenia, które miały zakończyć się w niedzielę. Jako powód białoruski resort obrony podaje wzmożenie napięć na Ukrainie. Według NATO w manewrach bierze udział ok. 30 tys. żołnierzy rosyjskich i znaczne siły wojsk białoruskich.

Białoruski minister obrony przekazał w niedzielę, że bezterminowo przedłużone zostają wspólne białorusko-rosyjskie ćwiczenia. Manewry Związkowa Stanowczość-2022 rozpoczęły się 10 lutego i – jak zapowiadały tamtejsze władze – miały potrwać do niedzieli.



Szef białoruskiego resortu obrony mówił, że decyzja została podjęta „w związku ze wzrostem aktywności wojskowej w pobliżu granic zewnętrznych” Rosji i Białorusi oraz z powodu rosnącego napięcia w regionie Donbasu na wschodzie Ukrainy.



NATO twierdzi, że Rosja zgromadziła na Białorusi do 30 tys. żołnierzy i może ich użyć jako części sił inwazyjnych do ataku na Ukrainę; Moskwa zaprzecza takim zamiarom.



W ramach ćwiczeń na Białoruś przerzucone zostały rosyjskie wojska i sprzęt, głównie ze Wschodniego Okręgu Wojskowego na Dalekim Wschodzie Rosji. Oprócz kilkudziesięciu składów kolejowych z różnego rodzaju uzbrojeniem dostarczono tam m.in. systemy rakietowe S-400, szturmowce Su-25, myśliwce Su-35S, systemy artyleryjsko-rakietowe Pancyr-S, a także systemy artylerii rakietowej Uragan i rakiety Iskander.

#BREAKING Belarus says Russian forces to remain for more drills, citing Ukraine tensions pic.twitter.com/U0oGDxHwX4 — AFP News Agency (@AFP) February 20, 2022

źródło: agencja reutera, afp, portal tvp.info

W czwartek media donosiły, że na zdjęciach satelitarnych zlokalizowano zbudowany na rzece Prypeć na Białorusi most pontonowy, który znajduje się 6 km od granic Ukrainy. Wywiady państw zachodnich oraz urzędnicy związani z obronnością uważnie śledzą ruchy wokół konstrukcji. Zbudowany most mógłby zostać użyty przez rosyjskie wojsko do szturmu na Kijów.