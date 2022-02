Na terytorium Polski rozpoczną się wielonarodowe ćwiczenia Saber Strike 2022

W poniedziałek rozpoczną się na terytorium Polski organizowane przez USA, wielonarodowe ćwiczenia Saber Strike 2022 – podało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Ćwiczenie – jak wskazało dowództwo – odbędzie się zgodnie z programem ćwiczeń sił zbrojnych na ten rok.



„Wydarzenia szkoleniowe, takie jak Saber Strike 22, są planowane z dużym wyprzedzeniem, nie są powiązane z żadną bieżącą lub trwającą operacją, są doskonałym przykładem wspólnych zdolności i pokazują, że sojusznicy i partnerzy NATO są razem silniejsi” – przekazano w informacji dowództwa.



W ćwiczeniu weźmie udział ok. 1300 żołnierzy z Polski oraz ok. 300 jednostek sprzętu wojskowego z 17 Brygady Zmechanizowanej, 15 Brygady Zmechanizowanej, 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, 3 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, 4 pułku chemicznego, 1 i 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, a także Wojska Obrony Terytorialnej.



Saber Strike to wielonarodowe ćwiczenie odbywające się w krajach bałtyckich i w Polsce, organizowane przez dowództwo wojsk lądowych USA w Europie i Afryce (USAREUR-AF).