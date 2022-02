Prof. Zybertowicz: Gdzie są obrońcy praw człowieka, gdzie europosłowie, którzy atakowali Polskę?

Gdzie są te wszystkie organizacje, które upominają się o tych faktycznych uchodźców, gdzie są organizacje obrońców praw człowieka, które krytykowały Polaków za obronę naszej granicy z Białorusią? Gdzie są ich demonstracje przeciwko przygotowaniom do rosyjskiej agresji? – pytał w programie „Woronicza 17” doradca prezydenta prof. Andrzej Zybertowicz. Oceniał też, że sankcje wobec Kremla należy wprowadzić już teraz. Odniósł się też do działań lidera PO Donalda Tuska. – Miota się, od kiedy wrócił do Polski – wskazał podkreślając, że Tusk nie wie, czy ma stanąć po stronie polskiej racji stanu czy ma dalej polaryzować.

Prof. Andrzej Zybertowicz zwracał uwagę, że w całej Europie i na świecie nie odbyły się wielkie manifestacje „opinii publicznej Zachodu” przed ambasadami rosyjskimi w sprzeciwie wobec możliwej napaści na Ukrainę.



– Gdy Amerykanie w reakcji na iracką inwazję na Kuwejt wysłali swoje wojska do Iraku, przez miasta USA przetaczały się wielusettysięczne demonstracje – mówił. Zaznaczał przy tym, że gdy Rosjanie uderzą na Ukrainę, „nastąpi cała seria katastrof humanitarnych”.





Zybertowicz o hipokryzji elit Zachodu

– Gdzie są te wszystkie organizacje, które upominają się o uchodźców tych faktycznych, gdzie są organizacje obrońców praw człowieka, które krytykowały Polaków za obronę naszej granicy z Białorusią,– pytał.W ocenie doradcy prezydenta najlepszym potwierdzeniem przywiązania do wartości zachodnich byłoby stopniowe wprowadzanie sankcji już teraz. – Sankcje cechują się tym, że można je eskalować. Zachód, UE i NATO, powinny wystosować ultimatum do Putina domagające się wycofania wojsk, które wyszły na pozycje do agresji, wycofania ich do stałych miejsc ich stacjonowania. Rozpocząć od sankcji miękkich, mówić, że będą one każdego dnia nasilane tak długo,– podkreślał.

Dodawał, że to byłby sygnał, że opowieści o tym, że „jesteśmy zjednoczeni i zdecydowani oparte są na faktach”. Zybertowicz pytał też, „gdzie są ci europarlamentarzyści, którzy potępili Polskę za rzekome naruszanie wartości europejskich?”. – Ile oni zmobilizowali środowisk do demonstracji przed rosyjskimi ambasadami, przed siedzibami rosyjskich koncernów działających w Europie Zachodniej? – pytał.





Test wartości

W ocenie doradcy prezydenta „ta sytuacja jest testem pokazującym hipokryzję rzekomego przywiązania do wartości sporej części elit brukselskich”. – To test, że europejskimi wartościami gra się wobec Polski, wobec kraju, który chce mieś silniejszą pozycję w Europie – dodał.Mówił przy tym, że „to nie jest tak, że w poprzednich latach Rosja zachowywała się jak gołąbek pokoju” i znienacka wystawiła swoje wojska na pozycje do ataku wokół granic Ukrainy. – Wystarczy przypomnieć sobie przemówienie Lecha Kaczyńskiego z Tbilisi;– mówił.Prowadzący program pytał też Zybertowicza, „po co wchodzi w kompetencje rządu” i zwołuje radę z byłymi prezydentami i dyplomatami oraz wojskowymi. – Czy to, co robi Tusk tworząc alternatywną rzeczywistość nie rozbija wewnętrznej jedności w Polsce? – pytał gospodarz programu.

Zybertowicz: Część opozycji rozumie, Tusk się miota

źródło: portal tvp.info

Prof. Zybertowicz najpierw zwrócił uwagę, że wielu posłów opozycji w ostatnich tygodniach „przyjęło odpowiedzialny ton wypowiedzi” – Wielu z nich zachowuje się tak, jakby rozumiało, że racja stanu wymaga uświadamiania społeczeństwa o zagrożeniu, wymaga unikania paniki i wymaga powstrzymania nadmiernego krytycyzmu wobec rządzących, na których spoczywa ciężar odpowiedzialności za bezpieczeństwo Polski – komentował.Odnosząc się z kolei do działań Tuska Zybertowicz ocenił, że ma wrażenie, iż „miota się on od samego początku, kiedy powrócił do Polski”. –– wskazał.– Dopóki Tusk sobie wyraźnie nie powie, czy stoi po stronie polskiej racji stanu i po stronie naszej wspólnoty narodowej, czy po stronie polaryzacji jako jedynej posiadanej dźwigni walki o władzę, to nie może być traktowany jako polityk, który potrafi stanąć na wysokości zadania – podsumował.