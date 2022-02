Próba siłowego sforsowania granicy. SG wykorzystała drona

Podczas siłowego forsowania granicy na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Czeremsze na stronę Polską przeszło 16 osób. Do ich zatrzymania użyto między innymi drona – poinformowała rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska.

W niedzielę około godziny 4 nad ranem kilkanaście osób siłowo próbowało przekroczyć granicę polsko-białoruską na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Czeremsze. – Służby białoruskie rzucały kamieniami w stronę polskich patroli – podkreśliła por. Anna Michalska.



– Na stronę Polską przeszło 16 osób. Wśród nich było 10 obywateli Egiptu, trzech z Syrii, dwóch z Senegalu i jeden z Indii. Do zatrzymania cudzoziemców użyto między innymi drona, dzięki któremu mogliśmy zobaczyć, gdzie były te osoby i czy więcej osób, gdzieś się nie ukryło – tłumaczyła.

Wczoraj tj.19.02 na terytorium🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾20 cudzoziemców m. in.ob.Jemenu, Ghany i Indii.

Dzisiaj ok.godz.04.00 grupa kilkunastu os. siłowo forsowała granicę na odcinku #PSGCzeremcha,służby🇧🇾utrudniały zatrzymanie osób rzucając kamieniami w patrole🇵🇱 pic.twitter.com/krymku1gNg — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) February 20, 2022

źródło: pap

Wskazała również, że 20 osób, które w sobotę nielegalnie przekroczyły granicę polsko-białoruską, zostało zatrzymanych na odcinkach ochranianych przez placówki Straży Granicznej w Mielniku, Dubiczach Cerkiewnych, Michałowie oraz w Nowym Dworze. – Nie były to siłowe przekroczenia granicy. Osoby te przecinały concertinę. Największa grupa była w Mielniku – 10 osób. Wśród zatrzymanych w sobotę byli obywatele Indii, Ghany, Jemenu, Egiptu i Syrii – podała.– W sobotę na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Janowie Podlaskim cudzoziemiec przepłynął wpław Bug. Zatrzymały go służby. Okazało się, że to obywatel Rosji. Złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej. Dostał ciepłe ubrania, napoje – przekazała.Od początku roku funkcjonariusze SG odnotowali ponad 1,2 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. W zeszłym roku było to 39,7 tys. prób, z czego 1,7 tys. w grudniu, 8,9 tys. w listopadzie, 17,5 tys. w październiku, 7,7 tys. we wrześniu, 3,5 tys. w sierpniu.