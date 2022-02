Oświadczenie premierów Polski i Australii: Jesteśmy pewni wspólnych interesów

Od 50 lat Australia i Polska współpracują, by budować i wzmacniać silne relacje; dziś jesteśmy dumni z naszej przyjaźni i optymistycznie nastawieni do możliwości, które są przed nami – podkreślają we wspólnym oświadczeniu premierzy Australii i Polski Scott Morrison i Mateusz Morawiecki.

W niedzielę na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zamieszczono treść wspólnego oświadczenia premierów Australii i Polski wydanego z okazji 50-lecia stosunków dyplomatycznych Australia-Polska.



„Dziś mija 50 lat od nawiązania pełnych stosunków dyplomatycznych między Australią a Polską w dniu 20 lutego 1972 r. Tego dnia potwierdziliśmy serdeczną przyjaźń między naszymi narodami” – przypomnieli premierzy Polski i Australii we wspólnym oświadczeniu.



Jak napisali, „nasze trwałe relacje sięgają przybycia pierwszych polskich migrantów do Australii w XIX wieku”. „Od tego czasu pokolenia mężczyzn i kobiet polskiego pochodzenia wniosły znaczący wkład w rozwój współczesnej Australii” – czytamy.



Szefowie rządów Australii i Polski zaznaczyli, że inwazja na Polskę w 1939 r. zmobilizowała Australię do przystąpienia do II wojny światowej. „Oddajemy cześć naszym żołnierzom, którzy dzielnie walczyli ramię w ramię, wyróżniając się podczas oblężenia Tobruku w 1941 roku, a także australijskim i polskim lotnikom wspierającym Powstanie Warszawskie” – przypomnieli.

W oświadczeniu wskazali, że „w następstwie wojny Australia przyjęła tysiące Polaków, którzy przybyli tutaj, aby rozpocząć nowe życie w nowym kraju”. „Australijczycy niestrudzenie wspierali dzielną walkę Polaków przeciwko rządom komunistycznym i stanowi wojennemu oraz świętowali przywrócenie demokracji w Polsce w 1989 roku” – podkreślili premierzy Australii i Polski.



Scott Morrison i Mateusz Morawiecki dodali, że w ostatnich latach Polska i Australia ściśle współpracowały ze sobą jako demokracje – wspierając oparty na wspólnych zasadach porządek międzynarodowy oraz otwarty i sprawiedliwy handel. „Cieszymy się silnym wzrostem gospodarczym i rosnącym sukcesem naszych powiązań biznesowych. Ściśle współpracujemy w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, Światowej Organizacji Handlu i innych forów” – wskazali.



„Nasze relacje cechuje wzajemny szacunek, oparty na więzach rodzinnych, przyjaźni, historii, dziedzictwie narodowym i silnych więziach społecznych. Po katastrofalnych pożarach lasów w 2019 roku polscy strażacy ochotnicy zaangażowali się w koordynację darowizn na rzecz Kościuszkowskiego Parku Narodowego. W najnowszym wyrazie naszej więzi, w 2021 roku Polska podzieliła się z Australią nadwyżkami dawek szczepionki COVID-19, pomagając chronić Australijczyków i nasze społeczności, a tym samym ratując życie wielu Australijczyków” – napisali szefowie rządów Australii i Polski.



Zaznaczyli, że „od 50 lat Australia i Polska współpracują by budować i wzmacniać nasze silne relacje”. „Dziś jesteśmy dumni z naszej przyjaźni, pewni naszych wspólnych interesów i optymistycznie nastawieni do możliwości, które są przed nami” – podkreślili premierzy w oświadczeniu.