IMGW ostrzega kilka województw. Niebezpieczna pogoda w niedzielę

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla czterech województw południowej Polski. Porywy wiatru nie będą tak silne, jak w ostatnich dniach. Zdaniem synoptyków w porywach osiągnie 75 km/h.

IMGW w niedzielę wydał alerty przed silnym wiatrem w województwie świętokrzyskim, małopolskim, śląskim i podkarpackim. W trzech pierwszych województwach alerty zaczną obowiązywać od godz. 9; w województwie podkarpackim od godz. 12. Obowiązywać będą do godzin popołudniowych.



IMGW prognozuje tam wiatr o średniej prędkości od 15 do 30 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu. Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.



Nad morzem prognozowane są porywy wiatru do około 70 km/h, w Tatrach do 100 km/h, a w Sudetach – do 110 km/h.



Według prognozy pogody przygotowanej przez Michała Ogrodnika z IMGW, w niedzielę Polska nadal będzie pod wpływem układu niskiego ciśnienia.



– W ciągu dnia zachmurzenie będzie zmienne: umiarkowane, okresami duże. Miejscami możliwe są przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a w górach również samego śniegu. Najwięcej opadów spodziewamy się na południu Polski. W Sudetach miejscami prognozowana suma opadów – deszczu ze śniegiem i śniegu - może dojść do 10 cm, a wysoko w górach pokrywa śnieżna zwiększy się o 5 cm – powiedział Ogrodnik.



Temperatura maksymalna wyniesie od 2-3 stopni Celsjusza w północno-wschodniej części kraju, około 5 stopni w centrum, do 10 stopni na południowym zachodzie Polski.

