System alarmowy 112 przywrócony do normalnego funkcjonowania

Dostałem meldunek, że system alarmowy 112 został przywrócony do normalnego funkcjonowania – poinformował w sobotę wieczorem na Twitterze wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik.

W sobotę, na skutek bardzo dużej liczby zgłoszeń, wystąpił problem z funkcjonowaniem linii alarmowej 112.



Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker po odprawie z wojewodami podkreślił, że na co dzień jest średnio ok. 55-60 tys. zgłoszeń dziennie na linię 112, tymczasem w sobotę od północy do godz. 16 było 180 tys. zgłoszeń. Dodał, że w ciągu jednej godziny przyjęto 27 tys. zgłoszeń.



– W związku z tym system znacząco spowolnił funkcjonowanie – podkreślił Szefernaker.



W sobotę po godz. 21 Maciej Wąsik oznajmił na Twitterze: „dostałem meldunek, że system alarmowy 112 został przywrócony do normalnego funkcjonowania”.



Wcześniej rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski zalecał, aby w razie problemów z dodzwonieniem się pod numer 112 korzystać z aplikacji mobilnej Alarm112, którą można zainstalować na telefonie komórkowym.

