Porywisty wiatr w całym kraju, na termometrach nawet 10 st. C. Prognoza na niedzielę

W niedzielę Polska nadal będzie pod wpływem niżu. Jak powiedział Michał Ogrodnik, synoptyk IMGW-PIB, wiatr będzie porywisty, zwłaszcza na południu kraju, chociaż w porównaniu z sobotą – zdecydowanie słabszy.

Według prognozy pogody przygotowanej przez Michała Ogrodnika z IMGW – Państwowego Instytutu Badawczego, w niedzielę Polska nadal będzie pod wpływem układu niskiego ciśnienia.



– W ciągu dnia zachmurzenie będzie zmienne: umiarkowane, okresami duże. Miejscami możliwe są przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a w górach również samego śniegu. Najwięcej opadów spodziewamy się na południu Polski. W Sudetach miejscami prognozowana suma opadów – deszczu ze śniegiem i śniegu – może dojść do 10 cm, a wysoko w górach pokrywa śnieżna zwiększy się o 5 cm.





Nadal wietrznie

W porównaniu z sobotąchoć nadal będziemy mówili o porywach – zwłaszcza na południu kraju – powiedział Ogrodnik.Temperatura maksymalna wyniesie od 2-3 stopni Celsjusza w północno-wschodniej części kraju, około 5 stopni w centrum, do 10 stopni na południowym zachodzie Polski.W porywach, na przeważającym obszarze kraju, do 55 km/h.Natomiast na terenie Podkarpacia, Małopolski i Śląska, szczególnie w rejonach podgórskich, może wiać do 70 km/h. Także w terenach podgórskich Sudetów i nad morzem siła wiatru może osiągać 70 km/h.