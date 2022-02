Skutki wichur nad Polską. Rekord zgłoszeń i awarii prądu

Największym problemem, z którym się borykamy, są awarie prądu. Na tę chwilę bez prądu pozostaje 924 tys. odbiorców. Najwięcej w woj. mazowieckim – powiedział w sobotę wieczorem wiceszef MSWiA Błażej Poboży.

Przez Polskę przechodzi orkan Eunice. Do godz. 18 w sobotę w związku z silnym wiatrem strażacy interweniowali prawie 23,5 tys. razy. Sześć osób zostało rannych a cztery inne zmarły.



Wiceminister Błażej Poboży w wieczornej rozmowie w Polsat News poinformował, że liczba zgłoszeń, którą odnotowali strażacy jest rekordowa. – Rekordowe awarie. Numer 112 przyjął największą w historii liczbę zgłoszeń. To było dziś 180 tys. zgłoszeń tylko do godz. 16. Podczas gdy, dotychczasowy rekord sprzed trzech tygodni wynosił 120 tys. połączeń przez cały dzień – mówił Poboży.



Zauważył też, że w sobotę nastąpiło też chwilowe spowolnienie działania numeru alarmowego 112.



– Największym problemem, z którym się borykamy są awarie prądu. Na godz. 16 tych bez prądu było 1,3 mln gospodarstw. (...) Na tę chwilę bez prądu pozostaje 924 tys. odbiorców. Najwięcej w woj. mazowieckim – 308 tysięcy – poinformował. Zaznaczył, że w Warszawie i okolicznych powiatach było to 250 tys. odbiorców.



Podkreślił, że meteorolodzy ostrzegają przed kolejnymi wichurami. – Na pewno nie były to ostatnie godziny i ostatnie tego typu sytuacje. W czwartek mieliśmy do czynienia z podobnymi wichurami. Dzisiaj ta skala była jeszcze większa. Musimy się przyzwyczaić, bo z instytutu meteorologii otrzymujemy informacje, że to nie są ostatnie tego typu sytuacje – mówił wiceminister.

