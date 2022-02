Uderzył w samochód Szydło. Dołączył do PO

Sebastian Kościelnik, który w lutym 2017 r. prowadząc swoje seicento, zderzył się z samochodem wiozącym ówczesną premier Beatę Szydło, wstąpił w szeregi Platformy Obywatelskiej. Wydając w 2020 r. nieprawomocny wyrok sąd pierwszej instancji ustalił, że zarówno Kościelnik jak i kierowca BOR naruszyli zasady ruchu drogowego.

Sympatyzujące z opozycją media w związku z wypadkiem Kościelnika od pięciu lat oskarżają władze o „niesolidność, matactwa, ochronę »swoich«”. Kolizja od początku została uznana za sprawę polityczną.

Do wypadku, w wyniku premier Beata Szydło i dwóch funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu odnieśli lekkie obrażenia, doszło 10 lutego 2017 r. w Oświęcimiu. Składająca się z trzech samochodów kolumna BOR wymijała samochód Kościelnika, który zatrzymał się, by skręcić w lewo.

Kościelnik przepuścił tylko pierwszy pojazd, po czym rozpoczął manewr skrętu doprowadzając do zderzenia z autem wiozącym szefową rządu, które w wyniku tego zderzenia zmieniło tor jazdy u uderzyło w drzewo.





„Wyborcza” ujawniła to, co już było wiadomo

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Twitter

Pod koniec 2021 r., w trakcie trwającego w II instancji procesu, „Gazeta Wyborcza” opublikowała wywiad z oficerem BOR, który brał udział w wypadku. Twierdził on, że pod naciskiem złożył w tej sprawie. – Są ludzie, którzy chcą, by prawda nie przedostała się do– twierdził.Fałszem zawartym w zeznaniu miało być twierdzenie, że pojazdy rządowe miały włączone sygnały świetlne i dźwiękowe. Oficer oświadczył w wywiadzie, że syreny były wyłączone. Ale to samo ustalił już półtora roku wcześniej sąd pierwszej instancji.Według uzasadnienia wyroku, od którego Kościelnik się odwołał, kolumna rządowa poruszała się z włączonymi jedynie sygnałami świetlnymi – tak jak mówił w „Gazecie Wyborczej” oficer – co oznacza, że nawet jeśli rzeczywiście skłamał w śledztwie, nie miało to wpływu na orzeczenie. Sąd uznał, że obaj kierowcy naruszyli zasady ruchu drogowego w przypadku obu odstąpił od wymierzenia kary.Kościelnik odwołał się od wyroku, ponieważ według niego całą winę ponosi kierowca ówczesnego Biura Ochrony Rządu.