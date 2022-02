Jakie wsparcie Polska przekazała Ukrainie? „Pomoc humanitarna, broń i sprzęt wojskowy”

Już 37 tirów z pomocą humanitarną, bronią oraz sprzętem wojskowym trafiło z Polski na Ukrainę – przekazał na Twitterze Michał Dworczyk, szef KPRM.

Do wpisu w mediach społecznościowych dodany został film w języku ukraińskim z polskimi napisami. Pokazuje on trwające od lat wsparcie, które nasz kraj przekazuje Ukrainie.



„Od wielu lat Polska jest rzecznikiem ukraińskiej drogi na Zachód. Bo Ukraina jest częścią Europy. Polscy politycy i dyplomaci odbyli dziesiątki spotkań na całym świecie, żeby przekonać naszych partnerów, że racja jest po stronie Ukrainy” – dowiadujemy się z nagrania.

W obliczu zagrożenia ze strony Rosji Polska wspiera Ukrainę! Poza poparciem politycznym i międzynarodowym do Kijowa trafiło już 37 tirów z naszą pomocą humanitarną, polska broń oraz sprzęt wojskowy! Za wolność Waszą i naszą! 🇵🇱🤝🇺🇦 #StrongerTogether pic.twitter.com/FLEqgG63tw — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) February 17, 2022