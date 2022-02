Kliczko: Nie jesteśmy w stanie obronić naszego kraju bez wsparcia

Mer Kijowa Witalij Kliczko podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa zwrócił się w sobotę do sekretarza stanu USA Anthony'ego Blinkena z prośbą o udzielenie wsparcia dla Ukraińców na wypadek inwazji ukraińskiej. – Nie jesteśmy w stanie obronić naszego kraju – zaznaczył.

Lufthansa zawiesza loty do Kijowa i Odessy Lufthansa zawiesza loty do Kijowa i Odessy na Ukrainie od najbliższego poniedziałku 21 lutego do końca miesiąca – poinformował w sobotę rzecznik... zobacz więcej

ROSJA GOTOWA DO INWAZJI NA UKRAINĘ



Kliczko podkreślił, że mieszkańcy Ukrainy są gotowi walczyć. – Jesteśmy gotowi bronić naszych rodzin, naszego państwa, naszych miast, naszych obywateli. Ale to nie wystarczy, potrzebujemy wsparcia – apelował.



W odpowiedzi Blinken przypomniał, że USA „w samym zeszłym roku” przeznaczyło 650 mln dolarów na „śmiercionośny system obronny” na Ukrainie.



– W ubiegłym roku przeznaczyliśmy więcej pieniędzy niż kiedykolwiek wcześniej – zaznaczył. W jasny sposób dajemy Rosji znać, że jeśli ponownie dopuści się agresji, to zmierzy się (...) z poważnymi konsekwencjami – wyjaśnił.



Zobacz też: Premier Morawiecki przeciw „prawu dżungli i tyranii silnych” w stosunkach międzynarodowych



– Coraz większa świadomość tego, co się dzieje na Ukrainie (...) powinna mieć znaczenie dla całego świata – podkreślił sekretarz stanu USA.



W weekend w Monachium odbywa się konferencja poświęcona sprawom bezpieczeństwa międzynarodowego. Obecni na niej są szefowie państw i rządów, ministrowie spraw zagranicznych oraz obrony, w Monachium są też przedstawiciele świata nauki. Dominującym tematem dyskusji jest sytuacja na Ukrainie, której grozi inwazja ze strony Rosji. Władimir Putin, rosyjski prezydent, nie przybył na konferencję.

#wieszwiecej Polub nas