Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. „Jesteśmy gotowi przyjąć”

Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie w 2023 roku już się zaczęły. Portugalczycy czekają na młodych pielgrzymów z całego świata. – Drzwi Porto są otwarte. Jesteśmy gotowi przyjąć tych, którzy zechcą przyjechać – powiedziała w rozmowie z portalem tvp.info Marta Esteves z Sekretariatu Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży, które przygotowuje tzw. „Dni w Diecezjach” przed oficjalnym tygodniem ŚDM w Lizbonie. Ekipa z Porto apeluje do młodych Polaków, żeby „przyjechali z otwartym sercem, by przeżyć niewiarygodne doświadczenie wiary i obecności Jezusa”.

Światowe Dni Młodzieży to spotkanie młodych ludzi z różnych kontynentów z papieżem. Są także formą pielgrzymki, ewangelizacji i doświadczenia Kościoła powszechnego. Pomysłodawcą ŚDM był Jan Paweł II. 20 grudnia 1985 roku ogłosił ich ustanowienie. Pierwsza edycja miała miejsce w Rzymie w 1986 roku; kolejne wydarzenia odbyły się w Buenos Aires (1987), w Santiago de Compostela (1989), w Częstochowie (1991), w Denver (1993), w Manili (1995), w Paryżu (1997), ponownie w Rzymie (2000), w Toronto (2002), Kolonii (2005), w Sydney (2008), w Madrycie (2011), w Rio de Janeiro (2013), ponownie w Polsce – w Krakowie (2016) i w Panamie (2019). Program obejmuje m.in.: ceremonię otwarcia, drogę krzyżową, czuwanie, a ostatniego dnia – wspólną mszę świętą. Spotkaniu towarzyszą symbole ŚDM – tzw. pielgrzymujący krzyż oraz ikona Matki Bożej Salus Populi Romani.



W Panamie papież Franciszek ogłosił, że kolejnym gospodarzem ŚDM będzie stolica Portugalii. W rozmowie z portalem tvp.info ks. José Manuel dos Santos Ferreira, proboszcz parafii Santa Maria de Belém w Lizbonie stwierdził, że ŚDM mogą być szansą na rozkwit wiary katolickiej. – Myślę, że Światowe Dni Młodzieży przyniosą młodym katolikom – Portugalczykom wielką radość, gdy zobaczą wiarę przeżywaną przez wielu ludzi z całego świata – mówił.



– To wzmocni ich wiarę, da im pragnienie mówienia o niej innym – dodał proboszcz parafii Santa Maria de Belém. Mieści się ona w kościele przy wpisanym na listę UNESCO Klasztorze Hieronimitów (Mosteiro dos Jerónimos). W świątyni tej znajdują się groby Vasco da Gamy, królów i królowych portugalskich oraz sławnego poety Luisa de Camoesa. W 1459 roku Henryk Żeglarz ufundował mały kościół pw. Najświętszej Marii Panny w Belem na cześć miejsca urodzenia Jezusa Chrystusa. Pierwszy kamień pod budowę klasztoru został położony 6 stycznia 1501 roku.





Podobnie ekipa z Sekretariatu Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży w Porto uważa, że nadchodzące wydarzenie „to powód do radości”. „Wierzymy, że ŚDM w Lizbonie w 2023 roku jest źródłem zachęty dla całego Kościoła w Portugalii; to ważny moment ewangelizacji, nie tylko dla młodych, ale dla wszystkich” – powiedzieli portalowi tvp.info młodzi z Porto.

Marta Esteves z Sekretariatu Diecezjalnego w Porto wskazała, że „to pewna szansa, żeby Kościół portugalski odnowił się i otworzył się”. Dodała też, że „ŚDM dają doświadczenie więzi i braterstwa”.





Wiara Polaków widziana oczami Portugalczyków

Kościół w Portugalii

Ks. Ferreira w rozmowie z portalem tvp.info stwierdził, że „Polacy mają wiarę bardzo żywą i radosną”. – Bardzo kochają swój Kościół. Przeżyli wiele trudności w minionych czasach. Mają status ludu, który umiał pozostać wierny pośród prześladowań – mówił proboszcz parafii przy Klasztorze Hieronimitów. Wskazał, że Polacy mogą przywieźć Portugalczykom przykład wiary. – Patrzymy na Polaków z szacunkiem i jako na lud zawsze wierny. To nam pomoże, by nie być słabymi w wyznawaniu naszej wiary, w dawaniu świadectwa – powiedział duchowny.Według Marty Esteves, która – jak się podzieliła – miała „wspaniałe doświadczenie ŚDM w Krakowie” w 2016 roku, „naród polski cechuje się niesamowitą religijnością”. – To także lud bardzo mocny w swojej wierze – oceniła. – Drzwi Porto są otwarte. Jesteśmy gotowi przyjąć tych, którzy zechcą przyjechać – dodała.Duszpasterstwo Młodzieży z Porto apeluje też do Polaków, by „nie przegapili przyjazdu do Portugalii”, oraz „żeby przyjechali z otwartym sercem, by przeżyć niewiarygodne doświadczenie wiary i obecności Jezusa”. Zwrócili się także „do tych, którzy nie mogą przyjechać ze względów finansowych lub innych powodów”, zaznaczając, „by nie przestali oni śledzić, modlić się, oglądać ŚDM przez media społecznościowe; by przeżyli to wielkie święto w swoich sercach”.Lizboński duchowny został też zapytany, czego Polacy i ludzie z innych krajów będą mogli doświadczyć pośród mieszkańców Portugalii. – Portugalczycy mają doświadczenie chrześcijaństwa, katolicyzmu od wielu wieków. Portugalia była ziemią Najświętszej Maryi Panny. Bóg chciał, aby Maryja Dziewica nas odwiedziła w Fatimie, żeby nas zaprosiła do nawrócenia – wskazał ks. Ferreira.Młodzi z Porto zapytani, czy w dzisiejszych czasach możemy mieć wciąż nadzieję na przyszłość, mimo wielu napięć, strachu i problemów społecznych, podkreślili, że „nasza Pani z Fatimy niesie przesłanie nadziei w pełni wojny”. „Trzem wrażliwym pastuszkom na zagubionej ziemi w centrum Portugalii ponad 100 lat temu mówi, jak nie tracić wiary, gdy to wszystko dzieje się wokół nas” – wskazali.

„Portugalia czuje się zawsze strzeżona przez Maryję, bo nasz kraj został poświęcony naszej Pani – na 8 grudnia – przez króla Jana IV w 1640 roku. On koronował ją na królową Portugalii i potem żadna królowa nie używała korony. Przez to kraj ten czuje się zawsze na kolanach Maryi” – powiedziała grupa z Duszpasterstwa Młodzieży w Porto.



Zdaniem Marty Esteves, „Fatima jest takim miejscem, gdzie wszyscy – wierzący i mniej wierzący – szukamy pocieszenia”. – Maryja jest jak łódź, na której możemy zawsze się uratować. Wszyscy ją przyjmują, gdy jest to konieczne, ponieważ ona zawsze daje nam przekaz nadziei – podsumowała Portugalka.



Portal tvp.info zapytał Portugalczyków o zaangażowanie młodzieży w życie Kościoła. Lizboński proboszcz wskazał, że „w wielu parafiach obecność młodych jest silna, ale w innych już nie tak bardzo” – ŚDM mogłyby być okazją do powrotu wielu młodych, którzy może oddalili się w ostatnich latach – ocenił duchowny. Wskazał też, że Portugalczycy „w wielu przypadkach żyją wiarą w sposób bierny”. – Duży procent ludności określa się katolikami, ale potem nie żyją eucharystią – zaznaczył ks. José Manuel dos Santos Ferreira.



Według Duszpasterstwa Młodzieży w Porto, „wielu spośród młodych Portugalczyków przeżywa swoją wiarę tak, jak to im zostało przekazane przez tradycję”. – W Portugalii żyjemy wiarą z tradycji, przekazywaną z dziadków na dzieci i na wnuków. Zachodzi już przemiana – wiara z tradycji staje się wiarą z przekonania – mówiła Esteves.





Zwróciła uwagę, że „w rzeczywistości cały świat żyje w kryzysie duszpasterstwa, kapłaństwa”. – Z drugiej strony żyjemy w czasach, gdy młodzi są dość zaangażowani jako osoby świeckie, jako członkowie wspólnot – wskazała. Jak podkreśliła ekipa z Porto, „mimo kryzysu są nadal młodzi, którzy decydują się na bardziej radykalne powołanie – kapłaństwa, misji, zakonne, monastyczne”. „Wielu innych, którzy skupiają się na świeckim powołaniu, poświęcają się często wolontariatowi misyjnemu i wyjazdom do krajów rozwijających się, angażując się w akcje humanitarne” – dodali.

Podobnie jak duchowny z Lizbony, również mieszkańcy Porto zwrócili uwagę, że „wielu młodych oddala się od Kościoła”, tłumacząc, że „nie czują się oni przyjęci ze swoimi kruchościami”. Wskazali też, że ludzie opuszczają Kościół m.in. ze względu na niespójności na wyższych szczeblach hierarchii. „Inne trudności często pochodzą od najważniejszych instancji Kościoła, których młodzi nie lubią” – wskazała ekipa z Porto.





Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie

Miejsce ŚDM wybiera papież, a za organizację odpowiada dana diecezja, pozostając w ścisłej współpracy z Dykasterią ds. Świeckich, Rodziny i Życia w Kurii Rzymskiej. Następną edycję przygotowuje Patriarchat Lizbony, jedna z archidiecezji w Portugalii. Według pierwszych planów miała się ona odbyć w 2022 roku, ale ze względu na pandemię koronawirusa. Przygotowania już ruszyły. Organizatorzy muszą się zmierzyć z różnymi zadaniami, w tym logistycznymi.O organizację w diecezjach zapytaliśmy Duszpasterstwo Młodzieży w Porto. Tamtejsza ekipa przyznała, że „w ich sercach przygotowania zaczęły się w dniu, w którym papież ogłosił w Panamie, że następne ŚDM odbędą się w Portugalii”. „Jeśli chodzi o sprawy duchowe, to odbywają się już katechezy przygotowujące, które można znaleźć na stronie lisboa2023.pt” – poinformowali. 23. dnia każdego miesiąca młodzież modli się oficjalną modlitwą w intencji ŚDM.Jak wskazali, „na poziomie logistycznym, każda diecezja ma własny Diecezjalny Komitet Organizacyjny, który planuje i organizuje »Dni w Diecezjach«, poprzedzające”. Poinformowali nas, że w Porto również pracuje już taki komitet. „Chcemy zaangażować wszystkich. Chcemy, żeby Kościół w Porto czuł się żywy w tej wielkiej podróży, i żeby zebrał z ŚDM urodzajne owoce” – zaznaczyli.

Dodali, że chcą, by Portugalczycy byli „wspaniałymi gospodarzami dla młodych ludzi, którzy mają odwiedzić ich diecezję”. Marta Esteves wyznała, że chce, aby pielgrzymi „w miejscach zakwaterowania u rodzin doświadczyli tradycji miasta Porto”.



Wyjaśniła nam też hierarchię organizacyjną do ŚDM. – Diecezjalny Komitet Organizacyjny jest na szczycie w diecezji. Poniżej znajdują się Wikarialne Komitety Organizacyjne. Nasze wikariaty tworzą zespół parafii. Potem, poniżej znajdują się Parafialne Komitety Organizacyjne, które ożywiają parafię, żeby poczuć Światowe Dni Młodzieży. Jest tam dużo skoncentrowanej pracy – przekazała Esteves.



Celem tzw. „dni w diecezjach” jest integracja młodych ludzi z całego świata we wspólnotach parafialnych w różnych diecezjach kraju goszczącego. Pielgrzymi otrzymują nocleg w obiektach użyteczności publicznej, w domach parafialnych lub w prywatnych domach u rodzin. Przed ŚDM w Lizbonie spotkania te mają mieć miejsce w różnych regionach od północy na południe Portugalii, włącznie z wyspami.



