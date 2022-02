Bójka w ukraińskiej telewizji. Prorosyjski polityk dostał cios od dziennikarza [WIDEO]

Debata polityków w jednym z najpopularniejszych programów ukraińskiej telewizji zamieniła się w bójkę. Upust swoim emocjom dał dziennikarz Jurij Butusow, który uderzył w twarzy prorosyjskiego polityka Nestora Szufrycza.

Do bójki doszło w programie „Wolność Słowa”. O napiętej sytuacji dyskutowali m.in. były prezydent Petro Poroszenko, były premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk, były szef rady bezpieczeństwa Ołeksandr Dayluk, a także prorosyjski parlamentarzysta Nestor Szufrycz i publicysta Jurij Butusow.



Butusow nie wytrzymał, kiedy Szufrycz stwierdził, że nigdy nie nazwie Putina mordercą. – Być może kiedyś będziemy musieli usiąść przy jednym stole i negocjować – stwierdził parlamentarzysta.



To stwierdzenie rozsierdziło Butusowa. – Na froncie pod rosyjskim ostrzałem są i giną ukraińscy żołnierze, którzy bronią Ukrainy – oznajmił dziennikarz, a chwilę później wstał, wyprowadził cios na szczękę Szufrycza, powalając go na ziemię.



Parlamentarzysta wyswobodził się i próbował oddać Butusowowi. Obu krewkich mężczyzn rozdzielali pozostali goście programu.

Small update: Yuriy Butusov punched out Nestor Shufrych and got him in a headlock for a minute. https://t.co/Rpf5Paewmn pic.twitter.com/hZbkkuElb4 — Glenn Kates (@gkates) February 18, 2022

