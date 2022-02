Wiceszef MSWiA: ponad 1,2 mln gospodarstw domowych bez prądu

Ponad 1,2 mln gospodarstw domowych pozostaje bez prądu – poinformował wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker podsumowując dotychczasowy bilans orkanu Eunice. jak dodał, zarówno straż pożarna jak i operatorzy numeru alarmowego 112 przyjęli rekordową liczbę zgłoszeń.

– Do godz. 16 straż pożarna w całym kraju odnotowała ponad 20 tys. zdarzeń. To rekord, jeśli chodzi o funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej – powiedział Szefernaker na konferencji prasowej w Drawsku Pomorskim, po odprawie z wojewodami.



Wiceszef MSWiA przekazał, że w kraju odnotowano ponad 2,2 tys. uszkodzonych dachów. Zaznaczył, że największym problemem jest kwestia dostaw prądu. – Na godz. 17 ponad 1,2 mln gospodarstw domowych w całym kraju pozostaje bez prądu – podał Szefernaker.



Przeczytaj także: Kolejna ofiara wichur w Polsce. Na Mazowszu zginął mężczyzna



Przypomniał, że w ciągu dnia wystąpił problem z funkcjonowaniem linii alarmowej 112. – Na co dzień średnio w ciągu dnia jest około 55-60 tys. zgłoszeń na linie 112. Dziś od północy do godz. 16 było 180 tys. zgłoszeń. To również jest rekord, jeśli chodzi o funkcjonalnie tej linii – podkreślił wiceminister.

#wieszwiecej Polub nas





Uzupełniając informacje podane przez wiceministra Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak powiedział, że w całej Polsce ponad 100 tys. strażaków ochotników i strażaków państwowej straży pożarnej bierze udział w akcjach ratowania mienia i życia - poinformował w sobotę Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

– W ciągu ostatnich czterech dób mamy ponad 40 tys. wyjazdów. To mówi o skali, z jaką się musimy zmierzyć – wskazał.

źródło: TVP Info

Jak dodał, w ciągu jednej godziny przyjęto 27 tys. zgłoszeń. – W związku z tym system znacząco spowolnił funkcjonowanie. Na tę chwile jesteśmy po odprawie z wojewodami, gdzie wojewodowie byli przygotowani na zwiększenie liczby osób obsługujących numeru 112. System wraca do normalnego funkcjonowania i wiele wskazuje na to, że w późnych godzinach wieczornych system zacznie funkcjonować na nowo – przekazał Szefernaker.Podkreślił, że o sytuacji w krajuna bieżąco informuje