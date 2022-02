Awaria numeru 112. Problem z wezwaniem służb ratunkowych w całym kraju

Jeśli są trudności w dodzwonieniu się pod numer alarmowy 112, proszę dzwonić bezpośrednio do straży pożarnej, na stacjonarne numery dostępne na stronach internetowych – powiedział rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski.

Awaria numeru 112

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

W sobotę media podały o problemach z połączeniem się z numerem 112. Według przekazanych informacji, powodem jest awaria systemu informatycznego; dyspozytorzy odbierają telefony, ale działania są opóźnione, bo każdą ze służb trzeba zawiadamiać „ręcznie”.RMF poinformowało, że w kolejce czekają setki połączeń. Wiele osób w ogóle nie może zrealizować połączenia.„MSWiA wstępnie wskazuje, że za problemy z połączeniem z numerem alarmowym może być odpowiedzialna historyczna liczba zgłoszeń, do których dochodzi w ostatnich dniach przez– podało RMF.Brygadier Kierzkowski zaleca, by – w przypadku trudności w dodzwonieniu się pod numer 112, próbowaćna stacjonarne numery dostępne na stronach internetowych. Zaznaczył, że w związku z silnym wiatrem, jest po prostu dużo zgłoszeń.W sobotę od północy do godziny 15 strażacy otrzymali 17 639 zgłoszeń w związku z silnym wiatrem. Bilans poszkodowanych to 3 ofiary śmiertelne i 6 osób rannych.