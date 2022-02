Amerykańska sprinterka oskarża o rasizm, w tle Walijewa

Nie milkną echa skandalicznej decyzji Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) o dopuszczeniu do rywalizacji solistek Kamiły Walijewej, mimo że wpadła na kontroli antydopingowej. Głos zabrała Sha’carri Richardson, utalentowana biegaczka, którą przez wykrycie niedozwolonych substancji w organizmie ominęły igrzyska w Tokio. Amerykanka oskarża światową centralę o podwójne standardy i… rasizm.

Niedługo przed rozpoczęciem igrzysk w Tokio, 21-letnia Richardson wygrała krajową próbę przedolimpijską na 100 metrów. Jednak po tym, jak uzyskała pozytywny wynik testu na THC, substancję chemiczną znajdującą się w marihuanie, została zawieszona przez Amerykańską Agencję Antydopingową (USADA) i nie pojechała do Tokio.



Kilka dni temu, Sha’carri Richardson rozpętała burzę, zarzucając centrali antydopingowej podwójne standardy.



„Czy możemy uzyskać solidną odpowiedź na temat różnicy jej sytuacji i mojej? Też byłam typowana do miejsca w TOP 3. Jedyną różnicą, jaką widzę, jest to, że jestem czarnoskórą młodą damą” – napisała Amerykanka, dodając, że jej zdaniem, THC w żaden sposób nie wpływa na występy sprinterów. Dodajmy, że Richardson miała zapalić marihuanę w reakcji na śmierć matki, o czym dowiedziała się tuż przed zawodami. Jej post polubiło już ponad 125 tysięcy użytkowników.



W jednym z kolejnych tweetów, biegaczka napisała, że „żaden czarnoskóry sportowiec nie mógł rywalizować kiedy miał sprawę o doping w toku”. Dodała, że jej wynik badania opublikowano w przeciągu tygodnia i szybko zmieszano ją z błotem, a rezultat kontroli próbki Walijewej, pobranej jeszcze w grudniu, opublikowano dopiero teraz.

MKOl broni Rosjanki

Na reakcję nie trzeba było długo czekać.odpowiedział Amerykance, że oba przypadki są zgoła odmienne.„Richardson uzyskała pozytywny wynik testu 19 czerwca 2021, na długo przed rozpoczęciem igrzysk w Tokio. USADA miała dużo czasu aby się tym zająć, a pani Richardson zaakceptowała miesięczną karę zawieszenia” – powiedział Adams.

Walijewa z kolei, na swój wynik kontroli czekała znacznie dłużej. Wysyłając próbki do szwedzkiego laboratorium, Rosyjska Agencja Antydopingowa (RUSADA) nie oznaczyła ich jako priorytetowe - a takie rozwiązanie przewiduje się wobec sportowców wyjeżdżających na zbliżające się igrzyska. Niestety, takie uchybienia nie są usankcjonowane w żadnych przepisach.



Rzecznik MKOl… stanął w obronie Walijewej, tłumacząc, że wydarzenia z grudnia, które wyszły w trakcie trwających igrzysk, “muszą być bardzo trudne dla młodej zawodniczki” gdyż nieustannie jest w centrum uwagi.



CAS przy podejmowaniu decyzji w sprawie Rosjanki powołał się na status „osoby chronionej” (małoletniego) zgodnie z zapisami kodeksu Światowego Kodeksu Antydopingowego. „Panel uznał, że uniemożliwienie sportowcowi udziału w igrzyskach olimpijskich spowodowałoby nieodwracalną szkodę w danych okolicznościach” – powiedział wówczas dyrektor generalny CAS Matthieu Reeb.



Sha’carri Richardson wróciła na bieżnię już w sierpniu zeszłego roku, ale nie błyszczała formą tak, jak wcześniej. W zawodach w Oregonie zajęła ostatnie, dziewiąte miejsce. Każdy kolejny przypadek zawieszenia za marihuanę sprawia jednak, że wraca temat usunięcia THC z listy substancji zakazanych, za czym opowiedział się nawet szef Światowej Lekkoatletyki Sebastian Coe. Dyskusje na temat faktycznego wpływu tej substancji na wyniki trwają od wielu lat.



Tymczasem Kamiła Walijewa ostatecznie zajęła dopiero czwarte miejsce w rywalizacji solistek, popełniając zaskakująco wiele – jak na nią – błędów w programie dowolnym. Po wszystkim 15-latka, wyraźnie załamana i przytłoczona sytuacją, rozpłakała się. Kto wie, do czego jeszcze będą zdolni Rosjanie w pościgu za laurami, ale casus młodziutkiej łyżwiarki każe już teraz spytać, czy warto.