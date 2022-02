Ukraińcy zbyt biali? Zaskakująca teoria amerykańskiego dziennikarza

Sądzę, że jednym z powodów, dla których wielu nie widzi Ukraińców jako uciśnionych, jest to, że – to robocza teoria – uważają ich za zbyt białych – napisał na Twitterze amerykański dziennikarz Terrell Jermaine Starr, mieszkający w Kijowie.

Na wpis Starra uwagę zwrócił polski dziennikarz Piotr Pałka. „Ciekawy wątek u dziennikarza-aktywisty z Nowego Jorku, mieszkającego w Kijowie, wyczulonego na kwestie rasowe. Świat zachodni, społeczeństwa i liderzy opinii, lekceważy los Ukraińców i krwawe plany Putina, bo Ukraińcy są dla nich zbyt biali, żeby pasować do ich stereotypu ofiar” – skomentował w sieci.



Starr w swoim wpisie podkreśla, że to jego „teoria robocza” i wskazuje, że „jednym z powodów”, dla których świat w obliczu możliwej napaści Rosji nie postrzega Ukraińców jako „uciśnionych”, jest to, że są oni uważani za „zbyt białych”, aby byli systemowo wykorzystywani lub kolonizowani, i by wzbudzić współczucie.



W kolejnym wpisie dziennikarz dodaje, że często nie postrzegamy „białych ludzi” jako uciśnionych. Dodaje, że zastanawia się nad tym, „czy to nie podważa bardzo realnej historii opresji, jakich doświadczają Ukraińcy z rąk Kremla”. „Ponieważ Ukraińcy bezsprzecznie mają za sobą ciągłą historię ucisku w sposób, jakiego doświadczyło niewielu w Europie” – wskazuje.



Zaznacza przy tym, że to, co dzieje się z Ukraińcami, „to ewidentna opresja”. „To jest głębsze niż polityka. Wyczuwam nienawiść Putina do Ukraińców. Kreml widzi w nich „mniejszych braci”, ale oni są traktowani bardziej jak białe śmieci” – pisze.



Na koniec dodał, że nie jest Ukraińcem, ale rozumie, jak wyglądają nadużycia. Dodaje, że irytuje go, gdy ludzie dają się nabrać „na gadaninę RT”. „Wyczuwam głęboką nienawiść do Ukraińców. Jako osoba czarnoskóra znam to uczucie nienawiści, tak bardzo, że jest ono duchowe. Aby zrozumieć Ukrainę i to, co ona przeżywa, trzeba zrozumieć opresję. W przeciwnym razie ta sytuacja będzie dezorientować” – pisze.

Ciekawy wątek u dziennikarza-aktywisty z Nowego Jorku, mieszkającego w Kijowie, wyczulonego na kwestie rasowe. Świat zachodni, społeczeństwa i liderzy opinii, lekceważy los Ukraińców i krwawe plany Putina, bo Ukraińcy są dla nich zbyt biali, żeby pasować ich stereotypu ofiar. https://t.co/Mk50VwJBp9 — Piotr Pałka (@ppalka) February 19, 2022