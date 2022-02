RCB: Ponad milion odbiorców bez prądu

Ponad milion odbiorców jest bez dostaw energii elektrycznej – przekazało w sobotę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Od północy do godziny 6:00 rano w sobotę strażacy wyjechali do ok. 2 tys. zdarzeń związanych z silnym wiatrem – poinformował w sobotę rano rzecznik...

RCB opublikowało raport o skutkach silnego wiatru za ostatnią dobę. Dane zbierane były przez Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w ramach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.





Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymał w sobotę ostrzeżenia przed silnym wiatrem; alerty pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia obowiązują na terenie całego kraju. Ostrzeżenie trzeciego stopnia obejmuje północną część województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. W tych regionach synoptycy przewidują wiatr o średniej prędkości od 50 km/h do 60 km/h, w porywach do 120-130 km/h.



Na przeważającym obszarze kraju, w Polsce centralnej i zachodniej, obowiązują natomiast alerty drugiego stopnia. W tych terenach IMGW prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach miejscami do 110 km/h.







Z kolei w woj. opolskim, dolnośląskim, lubuskim oraz południowych powiatach zachodniopomorskiego obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. W tych regionach prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h.

Trzeci, najwyższy stopień ostrzeżenia oznacza m.in., że przewiduje się występowanie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody, jak również szkody o rozmiarach katastrof mogących stanowić zagrożenie życia. Zaleca się wzmożoną ostrożność, śledzenie komunikatów dotyczących rozwoju sytuacji pogodowej, a przede wszystkim przestrzeganie zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia.



Drugi stopień ostrzeżenia oznacza duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Zalecenia są podobne jak w stopniu trzecim.

#RaportRCB o skutkach silnego wiatru - stan na godz. 12.00 ⬇ pic.twitter.com/9jyPVHurF9 — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) February 19, 2022